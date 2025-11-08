145 NIÑOS VOLARON CON “ALAS POR UN SUEÑO” DE DAP

En total, 145 estudiantes (75 de Magallanes y 70 de Santiago) participaron este sábado 8 de noviembre en “Alas por un Sueño”, iniciativa que impulsa la empresa aérea magallánica DAP y que beneficia principalmente a menores que nunca han volado en avión. La actividad se desarrolló en forma simultánea en Punta Arenas y Santiago.

Esta vez los alumnos seleccionados pertenecían, en Punta Arenas, a las escuelas Portugal, Padre Alberto Hurtado, Elba Ojeda Gómez de Río Seco y a la agrupación de danza de la Casa Azul del Arte. En tanto, de Porvenir participaron estudiantes de la Escuela Bernardo O’Higgins.

Por su parte, en Santiago, volaron menores del Colegio Santa María Goretti, de la comuna de Padre Hurtado; de la Escuela Los Rulos, comuna de María Pinto; y de la ONG EnMarcha de Maipú.

En Punta Arenas, los niños sobrevolaron la ciudad para luego cruzar el estrecho de Magallanes hacia Porvenir y regresar al aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. En la capital, por su parte, el avión enfiló hacia Curicó y luego volvió hacia el norte por la costa del litoral sur y central, para luego retornar al aeropuerto.

“Alas por un Sueño” se desarrolla a través de ComuniDAP (comité interno de DAP que realiza diversas acciones con la comunidad), con el apoyo de trabajadores de la empresa que con cariño, esfuerzo y de manera desinteresada colaboran en estos vuelos.

Asimismo, DAP convoca a diferentes empresas a sumarse como auspiciadores, de modo de ampliar el alcance de esta iniciativa. Este año en Punta Arenas y Santiago colaboraron: La Prensa Austral, Banco de Chile, FotoCentro, Lubag, Kiosco Roca, Tío Rico, Filgo, Chocolates Norweisser y Claudio Jara Cofré, proveedor de catering AMB.



