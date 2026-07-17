AMONÍACO VERDE EN MAGALLANES: PROYECTO ACUARIO CONTEMPLA PLANTA DE 4.100 TONELADAS DIARIAS Y PARQUE EÓLICO DE 1,73 GW

IB Decarb Dos Alfa SpA ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el Proyecto Acuario – Producción de Amoníaco Verde, iniciativa que contempla una inversión estimada de US$4.700 millones en la comuna de San Gregorio, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El proyecto busca producir amoníaco verde para su comercialización y posterior venta en el mercado internacional, a partir de hidrógeno generado mediante electrólisis con energía renovable y nitrógeno capturado desde la atmósfera.

Producción de 4.100 toneladas diarias

De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental, Acuario considera una capacidad de producción de 4.100 toneladas diarias de amoníaco verde durante su fase de operación. La vida útil total del proyecto se estima en 46 años, considerando construcción, operación y cierre.

La iniciativa se localizará en el sector de bahía Gregorio, aproximadamente 103 kilómetros al noreste de Punta Arenas, en la Provincia de Magallanes.

El proyecto ingresó al SEIA mediante un Estudio de Impacto Ambiental, bajo la tipología asociada a la producción, almacenamiento o manejo habitual de sustancias corrosivas o reactivas, debido a la producción de amoníaco.

Parque eólico de 1,73 GW y 173 aerogeneradores

Para abastecer de energía renovable a la planta, el proyecto contempla la construcción de un parque eólico compuesto por 173 aerogeneradores, con una potencia instalada de 1,73 GW.

La energía generada será transmitida mediante líneas eléctricas soterradas de 220 kV desde subestaciones colectoras hacia la subestación principal ubicada en la planta de procesos. Además, el proyecto considera un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías BESS, orientado a respaldar la operación frente a la variabilidad de la generación eólica.

Entre sus obras principales, la iniciativa incluye una planta de procesos, parque eólico, subestaciones, ductos, líneas soterradas de transmisión eléctrica, caminos internos, campamentos, sistemas de almacenamiento de hidrógeno y amoníaco, planta Haber-Bosch, unidad separadora de aire y sistemas de tratamiento de residuos líquidos industriales.

Agua desalada será suministrada por un tercero

El proyecto considera que el agua utilizada para producir hidrógeno verde será suministrada por un tercero autorizado ubicado en la zona costera. Desde ese punto, el agua desalada será conducida hasta la planta mediante ductos soterrados.

El documento precisa que el proceso de obtención y desalación de agua de mar no forma parte del proyecto. Del mismo modo, el transporte del amoníaco desde la planta hacia la zona costera será realizado mediante un ducto, mientras que la exportación del producto estará a cargo de un tercero autorizado y tampoco forma parte del alcance sometido a evaluación.

Construcción partiría en 2029 y operación en 2033

La fase de construcción considera un horizonte de cuatro años. Según el cronograma del EIA, las obras comenzarían durante el tercer trimestre de 2029 y finalizarían en el segundo trimestre de 2033.

La operación se estima en 40 años, con inicio previsto para el tercer trimestre de 2033 y término en el segundo trimestre de 2073. Posteriormente, la fase de cierre se desarrollaría hasta el segundo trimestre de 2075.

Durante la construcción, el proyecto requerirá una mano de obra promedio de 1.595 trabajadores, con un máximo de 3.000 personas en el período de mayor contratación. En operación, se considera un promedio de 411 trabajadores y un máximo de 977 personas.

Área de intervención y componentes ambientales

La superficie predial total del proyecto alcanza 26.345 hectáreas, de las cuales 1.542,2 hectáreas corresponden al área intervenida, considerando obras temporales y permanentes.

El expediente incluye áreas de influencia vinculadas a flora, fauna, humedales, calidad de aguas, suelos, ruido, vibraciones, paisaje, patrimonio arqueológico y paleontológico, medio humano, turismo y uso del territorio, entre otros componentes.

En materia climática, el titular informó que revisó el Atlas de Riesgos Climáticos para Chile (ARClim) para identificar amenazas, exposición, sensibilidad y riesgo futuro en el área de emplazamiento. Según el documento, no se identificaron riesgos altos asociados a los efectos futuros del cambio climático en la comuna de San Gregorio.

EIA identifica causales del artículo 11

El proyecto se somete como Estudio de Impacto Ambiental por causales del artículo 11 de la Ley N°19.300, incluyendo eventuales efectos adversos significativos sobre recursos naturales renovables, alteración significativa de sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, localización próxima a recursos o áreas protegidas, y alteración de patrimonio cultural.

Además, el expediente contempla antecedentes de participación ciudadana temprana, acciones previas, monitoreo participativo, medidas de mitigación, reparación y compensación, plan de contingencias y emergencias, plan de seguimiento ambiental y permisos ambientales sectoriales.

Fuente: reporteminero.cl



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