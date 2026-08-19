ANEF REAFIRMÓ ESTADO DE ALERTA Y EXIGIÓ PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN DISCUSIÓN SOBRE EMPLEO PÚBLICO

En el segundo bloque de La Voz de la ANEF en Magallanes, Evelyn Córdova abordó distintas gestiones sindicales nacionales vinculadas a la defensa del empleo público, la modernización del Estado y las demandas pendientes de asociaciones base.

El programa incluyó audios de Walter Arancibia, presidente nacional de ANTRASE (Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio de Reinserción Social Juvenil y del ex-Sename en Chile), y Pamela Ramírez, secretaria nacional de ANTRASE, quienes informaron sobre reuniones sostenidas en el Congreso con parlamentarias y parlamentarios de las comisiones de Trabajo y Hacienda. El objetivo fue solicitar apoyo para destrabar la situación de la asignación de turnos de trabajadores de Reinserción Social Juvenil.

Según explicó ANTRASE, la demanda apunta a que el Gobierno cumpla con la implementación de una ley ya aprobada y que los porcentajes ofrecidos reflejen efectivamente lo que perciben las y los trabajadores bajo sistema de turnos. Además, la organización señaló que también estarán atentos a discusiones legislativas relacionadas con responsabilidad penal y protección de niños, niñas, adolescentes y trabajadores.

Posteriormente, Evely Córdoba informó sobre la convocatoria nacional de la ANEF para este jueves 20 de agosto, denominada “Sin la ANEF no hay avance”, con salida desde la sede patrimonial de la organización en Alameda 1603, en Santiago, rumbo a La Moneda, para entregar una carta al Presidente de la República.

El bloque cerró con la conferencia de prensa del presidente nacional de la ANEF, José Pérez Debelli, quien entregó la postura de la organización frente a la Comisión Asesora para la Modernización del Empleo Público. En su intervención, sostuvo que la ANEF está disponible para contribuir al debate, pero exigió participación permanente y efectiva de las y los trabajadores públicos en la discusión.

Pérez Debelli advirtió que la discusión sobre empleo público debe vincularse también con el presupuesto 2027, la ley de reajuste, la falta de dotación en los servicios y la renovación de contratas a fin de año. Además, señaló que cerca del 70% del empleo público corresponde a contratos temporales, lo que genera preocupación ante posibles no renovaciones masivas.

El presidente nacional de la ANEF afirmó que la organización mantiene un estado de alerta y un plan de movilización escalonado, recalcando que la modernización del Estado no puede realizarse sin quienes ejecutan diariamente la función pública en los territorios.

Finalmente, la ANEF manifestó que no rechaza participar en la comisión, sino que exige ser parte del proceso, aportar desde la experiencia funcionaria y resguardar un modelo de empleo público con derechos, estabilidad, dotación suficiente y capacidad real de respuesta a la ciudadanía.



