CARMEN VARGASA DÍAS Y SU QUERIDO "PUYENCITO": UNA HISTORIA DE ESFUERZO, ARRAIGO Y TRADICIÓN EN PUNTA ARENAS

​A sus 76 años, Carmen Vargas Díaz es mucho más que la dueña de un kiosco: es un símbolo de trabajo incansable, amor por la comunidad y resistencia ante los cambios del tiempo. Desde su pequeño pero acogedor local llamado “Puyencito”, instalado en el bandejón de la Avenida Capitán Guillermo, Carmen atiende a vecinos, niños y clientes fieles, como lo ha hecho desde hace más de 18 años.

El nombre del kiosco no es casual: “Puyencito” rinde homenaje al sector de Puyán, en Castro, Chiloé, donde nació y creció entre oficios de campo, en una vida sencilla pero llena de aprendizajes. Llegó a Punta Arenas hace 38 años, y desde entonces, esta ciudad sureña la ha acogido con cariño. “Amo esta ciudad, su tranquilidad. Me quedé porque me enamoré de este lugar”, relata con una sonrisa.

Carmen trabajó en pesqueras y luego en una panadería. Tras ser finiquitada, usó el dinero de su indemnización con una meta clara: emprender. Fue así como, tras ver un anuncio en La Prensa Austral sobre un kiosco en venta, decidió dar el paso. Apoyada por sus hijos, se convirtió en su propia jefa, montando su negocio con esfuerzo y visión. “Soy bien aguerrida, saqué adelante a mis hijos con una sonrisa”, cuenta con orgullo. Madre soltera de un hijo de 48 años y una hija de 44, y abuela de dos nietos, Carmen recuerda con emoción cómo su familia la ha acompañado en cada etapa. “Mis hijos son muy buenos, siempre están a mi lado”, afirma con ternura.

Hoy, aunque las ventas han disminuido y los diarios ya no se venden como antes, el kiosco sigue siendo un punto de encuentro. “Antes abría a las 8 de la mañana, ahora recién después de las 11 se empieza a mover la gente. Pero los niños siempre vienen a comprar dulces y jugos, y eso me llena”, comenta.

En su kiosquito de colores amarillo y verde, que fue renovado hace cuatro años durante el mejoramiento del sector, Carmen ofrece de todo un poco: desde jugos y cigarrillos, hasta coles para el pelo, pasta de dientes y papel de regalo. “Aunque es más pequeño, el alcalde me dijo que este espacio es mío en comodato de por vida, y que mis hijos o nietos podrán seguir trabajando aquí”, cuenta con esperanza.

Con humildad, Carmen reconoce que el kiosco le permite seguir activa y solventar sus gastos básicos: gas, luz, contabilidad, entre otros. “Jamás me he quedado sin trabajo, soy una luchadora”, dice. Aunque sólo cursó hasta sexto básico en Chiloé, en Punta Arenas logró terminar octavo. “Siempre quise terminar la enseñanza media... Y aún pueda hacerlo”, dice con ilusión. Finalmente, Carmencita —como la llaman con cariño— hace un llamado a sus vecinos: “No dejen morir estos kioscos. Ya quedan pocos en Punta Arenas. Pase por aquí, cómpreme algo, aunque sea un dulce. Con frío, nieve o viento, siempre estoy aquí para atenderlos.”

Nota: Alejandra Vera Moya







