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18 de junio de 2026

CEVAS MAGALLANES PREPARA JORNADAS DE INVIERNO PARA CERCA DE 500 NIÑOS Y CELEBRA 55 AÑOS DE SERVICIO

Comunidades en Acción

cevas

La preparación de las jornadas de invierno de CEVAS Magallanes y el trabajo voluntario que desarrollan jóvenes de distintas comunidades católicas fueron abordados en una nueva edición de Comunidades en acción, conducido por Luis Viel Lizama en Polar Comunicaciones. Participaron Esperanza Muñoz y Esteban Martínez, jóvenes del Santuario Jesús Nazareno; Catalina Vera, subcoordinadora de CEVAS Magallanes; y Yasna Alarcón, asesora laica del movimiento.

Durante el programa, los invitados destacaron que CEVAS cumple 55 años desde su creación en Magallanes y que actualmente la iniciativa se encuentra presente en distintas ciudades del país. Para este invierno, las actividades se desarrollarán entre el 6 y el 10 de julio en siete parroquias de Punta Arenas, con horarios y propuestas adaptadas a cada comunidad.

Las jornadas están dirigidas principalmente a niños y niñas de entre 5 y 12 años e incluirán juegos, catequesis, talleres de arte, cocina, deporte, reciclaje y otras experiencias formativas. La organización proyecta la participación de aproximadamente 500 niños y cerca de 120 jóvenes voluntarios, quienes se preparan previamente para acompañar a los participantes y responder adecuadamente a sus distintas necesidades.

En Comunidades en acción también se destacó la formación que reciben los monitores adolescentes. Entre las iniciativas se encuentra un taller sobre neurodivergencias, además de futuras capacitaciones vinculadas con primeros auxilios, prevención de abusos y herramientas para generar espacios seguros, acogedores y respetuosos para todos los niños.

CEVAS Magallanes se prepara además para recibir en Punta Arenas un encuentro nacional de coordinadores entre el 10 y el 12 de octubre, en el marco de sus 55 años. La actividad se realizará en el Liceo San José y podría reunir entre 150 y 200 jóvenes, por lo que la organización invitó a la comunidad a colaborar con alimentos, jugos, galletas, colchonetas y otros aportes necesarios para recibir a las delegaciones.




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CEVAS MAGALLANES PREPARA JORNADAS DE INVIERNO PARA CERCA DE 500 NIÑOS Y CELEBRA 55 AÑOS DE SERVICIO

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