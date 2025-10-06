CLUB DEPORTIVO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ: CASI MEDIO SIGLO FORMANDO NUEVAS GENERACIONES EN EL FÚTBOL REGIONAL

​En una nueva edición del programa “Polar en el Deporte”, estuvo presente Nikita Jaguello, vicepresidente del Club Deportivo Presidente Carlos Ibáñez, perteneciente a la Asociación 18 de Septiembre.

Con casi 50 años de trayectoria, el club se ha consolidado como uno de los pilares del fútbol regional en Magallanes, destacando por su compromiso con la formación y el desarrollo de jóvenes talentos.

Durante la entrevista, Jaguello reconoció que mantener un trabajo formativo sostenido en las categorías infantil y juvenil ha sido un verdadero desafío, especialmente considerando las condiciones climáticas y logísticas propias del extremo sur. Sin embargo, reafirmó que el objetivo principal sigue siendo fomentar el deporte, la disciplina y los valores del trabajo en equipo entre las nuevas generaciones.

El dirigente destacó también la importancia del apoyo de las familias y de la comunidad deportiva local para continuar fortaleciendo el proyecto del club, que busca seguir siendo una escuela de fútbol y vida para niños y jóvenes de Punta Arenas.







