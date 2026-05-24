COMITÉ CULTURAL RÍO SECO CELEBRÓ 15 AÑOS DE TRABAJO COMUNITARIO Y RESCATE PATRIMONIAL

El Comité Cultural Río Seco celebró este sábado sus 15 años de trayectoria con una ceremonia realizada en el Centro Comunitario del sector, instancia que reunió a vecinos, vecinas e integrantes de distintas organizaciones vinculadas a la vida cultural y social de la localidad periurbana de Punta Arenas.

Durante la actividad se exhibieron piezas audiovisuales que repasaron la historia de la agrupación y se reconoció el trabajo de sus integrantes y colaboradores. La presidenta del comité, Nolvia Díaz Velásquez, destacó el esfuerzo sostenido que ha permitido consolidar la organización desde sus inicios en 2011.

“Nosotros hemos estado constantemente 15 años trabajando. No nos dimos vacaciones; trabajamos de enero a enero”, señaló Díaz Velásquez, quien además recordó que el comité nació gracias al programa Creando Chile en Mi Barrio del entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. La dirigenta también resaltó el crecimiento de la agrupación, que pasó de ser un taller formativo a convertirse en un Punto de Cultura Comunitaria dedicado al rescate patrimonial y la manufactura local.

Actualmente, el Comité Cultural Río Seco cuenta con cerca de 20 integrantes, de las cuales 17 participan activamente en las distintas iniciativas vinculadas al trabajo artesanal y la recuperación de la memoria e identidad territorial de Río Seco.

En la ceremonia también participó el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Rodrigo Bravo Garrido, quien valoró el aporte comunitario y cultural de la agrupación. La autoridad destacó el trabajo realizado con materiales propios del territorio, como la greda y la lana, y relevó el reconocimiento otorgado al comité como Punto de Cultura Comunitaria.

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