CONFIRMAN NUEVA ALZA EN LAS CUENTAS DE LA LUZ A PARTIR DE JULIO

La Comisión Nacional de Energía (CNE) confirmó que las tarifas eléctricas registrarán una nueva alza a partir del 1 de julio, lo que se traducirá en un aumento promedio de 4,9% en las cuentas de la luz para los hogares del país.

Según informó el organismo, el ajuste responde a variaciones en los componentes de generación y transmisión eléctrica, factores que inciden directamente en el valor final que pagan los consumidores. El secretario ejecutivo subrogante de la CNE, Mauricio Funes Huerta, explicó que el incremento también está influido por descuentos extraordinarios aplicados durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con la autoridad, dichos descuentos estuvieron relacionados con correcciones por errores en la contabilización del IPC y sobreestimaciones de activos de transmisión, medidas que alcanzaron los 252 millones de dólares. Según indicó, sin estas rebajas transitorias las tarifas no habrían mostrado variaciones significativas.

El detalle entregado por la CNE señala que el alza considera un aumento de 2,1% en el segmento de generación eléctrica y otro de 2,8% asociado al cargo por transmisión, correspondiente al transporte de energía a nivel nacional.

El organismo además advirtió que el impacto no será igual en todo el país, siendo las regiones del sur, especialmente Los Ríos y Los Lagos, las más afectadas. Esto se atribuye principalmente a retrasos en obras de transmisión eléctrica consideradas clave para mejorar el sistema y reducir costos en esas zonas.

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