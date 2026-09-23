CORDERO, CENTOLLA Y PRODUCTOS PATAGÓNICOS: CHEF LUIS RANDOLFO GONZÁLEZ DESTACA LA IDENTIDAD GASTRONÓMICA REGIONA

El chef internacional Luis Randolfo González, nacido en Punta Arenas y con una extensa trayectoria vinculada a la gastronomía, fue invitado esta tarde al programa “Almorzando con Checho”, conducido por José Aguilante Mansilla, en Polar Comunicaciones, instancia en la que repasó parte de su recorrido profesional y destacó el potencial de la cocina magallánica para proyectarse a nivel nacional e internacional. Durante la conversación, relevó la importancia de trabajar con productos propios de la zona y fortalecer una identidad gastronómica asociada a la Patagonia.

González abordó además el reconocimiento que tienen productos como la centolla, la merluza chilena y el cordero magallánico en distintos mercados, señalando que existen oportunidades para continuar posicionando estos alimentos mediante propuestas culinarias innovadoras que mantengan sus sabores y características originales. En ese contexto, relató su experiencia realizando clases de cocina a pasajeros de cruceros y preparando platos chilenos, incorporando productos como el luche y el cordero en presentaciones adaptadas a estos espacios, pero conservando la esencia de la gastronomía tradicional.

El chef también destacó el valor de los productos nacionales en la gastronomía internacional y la necesidad de seguir difundiendo la cocina chilena y patagónica. Su trayectoria incluye experiencias en distintos países y participación en cruceros internacionales, donde ha utilizado la gastronomía como una herramienta para dar a conocer parte de la identidad culinaria de Chile y, particularmente, los sabores vinculados a Magallanes.

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