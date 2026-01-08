ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA ANALIZA LA INTERVENCIÓN DE EE.UU. EN VENEZUELA Y SUS EFECTOS EN EL MERCADO PETROLERO MUNDIAL

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva conversó sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y en los efectos económicos al mercado mundial del petróleo.

Durante su análisis, Correa contextualizó la relación histórica entre Estados Unidos y la industria petrolera venezolana, señalando que “hace mas de 100 años los americanos realizan inversiones para la explotación del petróleo en la faja del oniroco, venezuela como cualquier otro pais latinoamericano bastante del 3er mundo, eeuu empieza a realizar inversiones y genera una industrializacion del pais y con eso un progreso del pais venezolano que tenia el mejor ingreso percapita”.

El economista explicó que este proceso permitió, durante décadas, un importante crecimiento económico basado casi exclusivamente en el crudo. Sin embargo, advirtió que en los últimos años esa dependencia se transformó en una debilidad estructural, afirmando que “durante los ultimos 25 años no se diversifico y no se realizaron inversiones, de un pais que producia miles de barriles al dia”.

Correa Silva indicó que una eventual intervención militar tendría repercusiones directas en la producción y exportación de petróleo venezolano, generando incertidumbre en los mercados energéticos internacionales y posibles variaciones en los precios del crudo, con efectos que podrían extenderse a la economía global.

Finalmente, el economista subrayó la importancia de comprender el contexto histórico y económico de Venezuela para dimensionar correctamente los impactos que decisiones geopolíticas de esta magnitud podrían provocar en el mundo del petróleo y en los países dependientes de este recurso.

