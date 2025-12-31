Punta Arenas,
31 de diciembre de 2025

EDUCACIÓN EN MAGALLANES: SEREMI ENTREGA BALANCE DEL AÑO 2025 Y PROYECCIONES PARA EL 2026

Buenos días región.

seremieducacion

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Educación de Magallanes, Valentín Aguilera Gómez, conversó sobre diversos temas relevantes para el sistema educativo regional, abordando tanto desafíos presupuestarios como avances en inversión, programas ministeriales y actividades culturales y estudiantiles.

En la instancia, Aguilera se refirió al Plan de Reactivación Educativa impulsado por el Ministerio de Educación, destacando su importancia para fortalecer los aprendizajes, la asistencia escolar y el bienestar de las comunidades educativas, junto con relevar las inversiones en infraestructura educativa ejecutadas durante el año 2025 en distintos establecimientos de la región.

Asimismo, el seremi subrayó la relevancia del PEDZE en materia educacional, enfatizando el impacto que estos instrumentos tienen en territorios como Magallanes. En ese contexto, señaló que “son más de 78 mil millones de pesos en una cartera de proyectos en materia de educación”, recursos destinados a mejorar condiciones educativas, infraestructura y oportunidades para estudiantes de la región.

Durante la conversación también se destacó la realización de las Ferias Literarias “Vendaval Cultural” 2025, las que se desarrollaron en diferentes comunas de Magallanes, promoviendo la lectura, la cultura y el acceso a actividades artísticas para niños, jóvenes y familias.

Finalmente, Aguilera abordó la entrega de los resultados de la PAES y los procesos de postulación a la educación superior, junto con informar sobre iniciativas proyectadas para el 2026, como los Campamentos de Inglés y las Colonias de Verano de Junaeb, programas orientados a fortalecer aprendizajes, habilidades y el desarrollo integral de estudiantes durante el período estival.


AUTORIDAD SANITARIA FISCALIZÓ LOCALES QUE ALBERGARÁN FIESTAS DE FIN DE AÑO EN PUNTA ARENAS

¡BIENVENIDO 2026! FELIZ AÑO NUEVO LES DESEA POLAR COMUNICACIONES

Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

EN MENSAJE DE AÑO NUEVO, BORIC DESTACÓ ALZA DE LAS PENSIONES Y EL SUELDO MÍNIMO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

black&whitekusanovic

LA GRAVE Y PELIGROSA NOTICIA FALSA PUBLICITADA POR KUSANOVIC [POR MAURICIO VIDAL GUERRA]

supereducreglamentos

SUPEREDUC PUBLICA NUEVA CIRCULAR SOBRE REGLAMENTOS INTERNOS EN ESTABLECIMIENTOS BÁSICOS Y MEDIOS