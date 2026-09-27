ESTUDIO ANALIZA RELACIÓN ENTRE TIKTOK, INSTAGRAM Y SALUD MENTAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Un estudio publicado en la revista científica Discover Mental Health de Springer Nature analizó la relación entre el uso de distintas redes sociales, la salud mental y las conductas asociadas a la adicción digital. La investigación fue realizada por un equipo internacional con participación de los académicos de la Universidad Andrés Bello (UNAB) Jonathan Martínez-Líbano, Christian A. Verdugo y Catalina Coronado-Reyno.

El estudio consideró una muestra de 684 estudiantes universitarios y examinó sus patrones de uso de Instagram, TikTok, Facebook y WhatsApp. Los resultados señalan que Instagram y TikTok presentaron una relación más significativa con la adicción a las redes sociales, además de efectos indirectos asociados a la salud mental.

De acuerdo con los investigadores, las plataformas centradas en contenidos visuales pueden estar relacionadas con dinámicas como la comparación social, la búsqueda de validación y la exposición constante a estímulos diseñados para captar la atención. En contraste, Facebook y WhatsApp mostraron asociaciones menos relevantes en comparación con Instagram y TikTok.

La investigación también abordó el caso de X, cuyos usuarios presentaron mayor malestar emocional, aunque no una mayor adicción de manera directa. Sin embargo, los investigadores identificaron un efecto indirecto significativo a través del malestar emocional.

Los autores plantean que los resultados pueden contribuir al diseño de estrategias de prevención, programas de alfabetización digital y acciones de promoción de la salud mental dirigidas a estudiantes universitarios. “Cuando hablamos de redes sociales y salud mental, no solo importa cuánto tiempo estamos expuestos, sino también la plataforma que utilizamos y, especialmente, el contenido al que estamos expuestos”, señaló Jonathan Martínez-Líbano.

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