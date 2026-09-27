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27 de septiembre de 2026

ESTUDIO ANALIZA RELACIÓN ENTRE TIKTOK, INSTAGRAM Y SALUD MENTAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

​La investigación, liderada por académicos de la Universidad Andrés Bello, analizó a 684 estudiantes y comparó los efectos asociados al uso de Instagram, TikTok, Facebook y WhatsApp.

tiktok

Un estudio publicado en la revista científica Discover Mental Health de Springer Nature analizó la relación entre el uso de distintas redes sociales, la salud mental y las conductas asociadas a la adicción digital. La investigación fue realizada por un equipo internacional con participación de los académicos de la Universidad Andrés Bello (UNAB) Jonathan Martínez-Líbano, Christian A. Verdugo y Catalina Coronado-Reyno.

El estudio consideró una muestra de 684 estudiantes universitarios y examinó sus patrones de uso de Instagram, TikTok, Facebook y WhatsApp. Los resultados señalan que Instagram y TikTok presentaron una relación más significativa con la adicción a las redes sociales, además de efectos indirectos asociados a la salud mental.

De acuerdo con los investigadores, las plataformas centradas en contenidos visuales pueden estar relacionadas con dinámicas como la comparación social, la búsqueda de validación y la exposición constante a estímulos diseñados para captar la atención. En contraste, Facebook y WhatsApp mostraron asociaciones menos relevantes en comparación con Instagram y TikTok.

La investigación también abordó el caso de X, cuyos usuarios presentaron mayor malestar emocional, aunque no una mayor adicción de manera directa. Sin embargo, los investigadores identificaron un efecto indirecto significativo a través del malestar emocional.

Los autores plantean que los resultados pueden contribuir al diseño de estrategias de prevención, programas de alfabetización digital y acciones de promoción de la salud mental dirigidas a estudiantes universitarios. “Cuando hablamos de redes sociales y salud mental, no solo importa cuánto tiempo estamos expuestos, sino también la plataforma que utilizamos y, especialmente, el contenido al que estamos expuestos”, señaló Jonathan Martínez-Líbano.


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ESTUDIO ANALIZA RELACIÓN ENTRE TIKTOK, INSTAGRAM Y SALUD MENTAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

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