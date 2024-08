ISLA NAVARINO: ¿ÁREA DE DESARROLLO INDÍGENA, ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO Y RESERVA DE LA BIOSFERA?

​¡¡¡Es soñado estar en este lugar!!!, ¡¡es un lugar salvaje!!, ¡¡es el paraíso!!, poco intervenido por el hombre, ¡canales y ventisqueros milenarios! Son algunas de las frases que salen de los visitantes cada vez que tienen la oportunidad de explorar hoy, con muchas más opciones que antaño, este real paraíso natural y sostenedor de la vida en todas sus formas, como lo es el archipiélago de Cabo de Hornos, ubicado en el extremo sur de Chile.



Con nombramientos a nivel internacional, que refuerzan el actuar de su gente por mantener un estilo de vida y una admiración por su entorno, que se traduce en el cuidado y participación en cualquier iniciativa presentada en la comuna, ya sea pública o privada, dando valor agregado y un real mensaje de la estricta evaluación que debe tener todo proyecto con intenciones de operar en la comuna, una comuna preocupada de un buen porvenir, de un porvenir real.



Hoy, parte de la población (civil), participando en distintas organizaciones comunitarias de base, trata de resolver la disyuntiva de hacer las cosas bien o dejar que se construyan edificios de gran envergadura sin mayores estudios o evaluaciones ambientales, como lo indican las leyes y normativas nacionales vigentes (ley 19.300, título 1 art.3 g.2 c) y otros artículos y normas de las que no podemos hacer vista gorda. Más aún, entendiendo dónde estamos ubicados.



El valor cultural, patrimonial y natural tan parafraseado y dado a conocer por las autoridades locales y regionales a todo el mundo cuando se trata de destino invaluable para el turismo, y no cualquier turismo, hoy, un turismo de intereses especiales. Lo cual contrasta con la ligereza con la que se toman decisiones cuando se presenta una gran empresa con amplios recursos, con la idea de construir infraestructura de medidas enormes, con todo lo que ello trae adherido para su funcionamiento.



Hoy la empresa Dap, reconocida en la comuna (es la única empresa de transporte aéreo de la que disponemos en la isla), tiene la intención de ampliar su antiguo hotel de nombre LAKUTAIA -nombre de Rosa Yagán, una destacada mujer del pueblo yagan originario de la zona-, el cual pretenden tener listo el año 2025. Esta construcción hoy es motivo de gran discusión por parte de nuestra tranquila comunidad, quienes apuestan a un desarrollo amigable y acorde con nuestro archipiélago, ‘’debemos cuidar de nuestra isla’’ es la frase que más se repite entre quienes apuestan por que se ejecute la obra. Sin embargo, no se ha realizado un estudio de impacto ambiental como corresponde a semejante estructura.



La Junta de Vecinos n° 1 de Puerto Williams, hoy la única junta de vecinos activa en la comuna, de manera espontánea, cuando tuvo conocimiento de la RCA favorable para ejecutar el proyecto de ampliación del hotel Lakutaia, tomó carta en el asunto y de forma informada y coherente, con la participación de todos los socios que la componían hasta esa fecha, decidió presentar un petitorio de nulidad para la RCA y del estudio de impacto ambiental que exige la ley.



A raíz de esta acción nuestra, la empresa mandó emisarios a reunirse con la junta de vecinos. En esa reunión (se la puede escuchar en el Facebook de la junta de vecinos), la representante de DAP insinuó que si la junta de vecinos no levantaba el petitorio y la cosa se alargaba más allá de unas pocas semanas, las inversiones destinadas a esta ampliación del hotel Lakutaia en Puerto Williams, se irían a Ushuaia. Esta insinuación fue recogida por un empleado de la empresa que además es nuestro representante en el consejo regional, quien difundió el falso rumor de que la inversión ya estaba yéndose a Ushuaia por nuestra demora en retractarnos del petitorio.



Toda esto ha traído grandes discusiones durante semanas entre los vecinos. Vecinos que no habían participado nunca, pero estaban siendo incitados por la empresa para asistir a reuniones en la Junta de Vecinos N°1 de la ciudad, arremetieron para obligar a llegar a consenso por la nombrada construcción. Esto ha generado disputas y situaciones de gran preocupación por la falsa noticia que miembros de la empresa han divulgado y han hecho saber en las reuniones. Esto creó un clima de caos y tensión en la junta de vecinos. Nuevos miembros fueron admitidos bajo presión. Se puso a votación dicho desistimiento del petitorio de invalidación interpuesto ante el SEA. El recurso presentado por nuestra organización ante la nula participación ciudadana con respecto al nombrado proyecto de ampliación hotelera se debe a las incongruencias que se ven en materia ambiental en la declaración de impacto que pueden afectar nuestro entorno y sus habitantes (todas explicadas en nuestra carta al SEA del 5 de junio pasado).



A esta situación se suma las falencias que por años arrastra la comuna y que autoridades locales y regionales no acaban por resolver. Por ejemplo, la falta de modernización de la infraestructura de captación de agua, que nos llevo a estar en el mes de mayo sin agua por 8 días y que hasta el día de hoy no tiene respuestas. Tampoco está resuelto el problema de las aguas servidas, hoy en el siglo XXI, en esta reserva de la biosfera, se tiran los desechos al canal y con el hotel en cuestión este flujo se duplicaría. ¿A dónde creen que irán a parar estas aguas? Por otra parte, el retiro de los residuos de la comuna es algo totalmente desastroso. El relleno sanitario hace 12 años que está clausurado por no cumplimiento de la normativa y a duras penas sostiene los desechos de la comuna. Aun así, no se tiene claridad de cómo se retirará la gran cantidad de basura que se generará con este gigantesco inmueble. ¡Es preocupante!



Nuestra comunidad entiende muy bien que se debe invertir e innovar en la zona, pero esto no significa hacer las cosas de la manera más rápida, como pretende la empresa. Se deben sanear o resolver servicios básicos, lo que implica mayores estudios y más aún, una participación ciudadana adecuada y acorde con las características de nuestro archipiélago, conocido por su alto nivel biocultural en el mundo del cuidado y la conservación natural y humana.



Hoy, a la acción presentada de forma oportuna por la Junta de Vecinos ante el SEA, se le ha generado un desistimiento por la fuerte presión ejercida por la empresa (Dap) a través de las personas que trabajan o pretenden trabajar ahí. Las amenazas y hostigamiento de parte de estas personas, de forma agresiva, con diferentes medios (presencial en reuniones y por redes sociales), a la directiva de esta organización, ha llevado al retiro obligatorio de la solicitud elevada por la JV hace ya casi un mes, por la inseguridad, el nivel de hostigamiento que concluye con una votación ilegítima, llena de vicios y errores producto de acciones matonescas e instigadas directa o indirectamente, explícita o implícitamente por empleados de diversas categorías del consorcio de empresas que presentaron el proyecto en cuestión. En esto no quedan fuera autoridades y exautoridades locales (alcalde, ex alcalde y CORE de la provincia), que con su intervención en reuniones, incitaron a la violencia y el maltrato: El Core Hugo Perez divulgando falsas informaciones y actuando en su doble rol de representante de la comuna ante el Consejo Regional y de empleado de la empresa en cuestión, exautoridades han aparecido cual genio dentro de una botella para apoyar a quienes usan la agresión contra la junta de vecinos y hostigamiento a través de redes sociales a la presidenta de la nombrada organización y así aumentar más la presión sobre personas adultas que solo quieren y tienen de hace muchos años un trabajo comunal intachable. El alcalde de la comuna nunca informó nada de este proyecto a su comunidad, pero si firmó su validación, entendiendo que su discurso de comuna verde es el caballito de batalla, aunque hasta el día de hoy, no se gestione una real solución para el relleno sanitario clausurado hace ya más de 12 años por Salud.



Esperamos el SEA comprenda que este desistimiento se realizó bajo la presión de acciones antes nunca vistas en nuestra comuna tranquila y ejemplo de entorno saludable y armónico. El petitorio de invalidación de la RCA de la ampliación del Hotel LAKUTAIA fue consentida y acordada por vecinos/as antiguos y organizados por su comuna, que hoy desisten por las amenazas y hostigamiento orquestado por esta empresa ( Dap) y trabajadores, que sin medir el daño que causan han alterado un espacio que por años ha sido casa de encuentro comunal. Esperamos que la revisión de la RCA y el legal de un Estudio de Impacto Ambiental a la empresa siga su curso, y que se realicen estudios serios y acabados de la construcción de semejante envergadura. Queda solo volver a señalar que los vecinos nunca hemos dicho que no se ejecute la obra, solo hemos deseado que se haga de la mejor manera y en estricto cumplimiento de la ley. Por el lugar en que nos encontramos y el tamaño del proyecto, aquí corresponde un estudio de impacto ambiental, no basta una declaración.