Punta Arenas,
11 de noviembre de 2025

LATAM CANCELÓ VUELOS DESDE Y HACIA CHILE PARA ESTE MIÉRCOLES Y JUEVES POR HUELGA DE PILOTOS

Según la empresa, las cancelaciones "afectan a menos del 10% de los pasajeros y se entregaron soluciones de viaje a casi la totalidad de ellos". ​

foto_0000000420251111180439

"A partir del (viernes) 14 de noviembre, en caso de que se produzcan ajustes adicionales, Latam informará directamente a los pasajeros afectados por correo", añadió.

La aerolínea Latam informó este martes en un comunicado que tuvo que cancelar vuelos programados para estos días miércoles y jueves producto de una huelga que desarrolla uno de los sindicatos de pilotos en Chile.

De acuerdo con la empresa, las cancelaciones "afectan a menos del 10% de los pasajeros con origen o destino en Chile y se entregaron soluciones de viaje a casi la totalidad de éstos con un rango no superior a un día", reza el texto. 

"Para estas fechas, Latam espera no afectar más vuelos producto de esta eventual huelga", agrega la firma.

De todos modos, "a partir del (viernes) 14 de noviembre, en caso de que se produzcan ajustes adicionales, Latam informará directamente a los pasajeros afectados por correo electrónico, ofreciéndoles las mismas alternativas para atender sus necesidades".

Las mencionadas alternativas corresponden a un "cambio de fecha o vuelo sin costo; modificación voluntaria del viaje sin penalidad; o la devolución total del pasaje y de los servicios asociados".

"Latam reafirma su disposición permanente al diálogo con el sindicato y su compromiso de alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes", cierra el comunicado.


PRIMER SUDAMERICANO DE NEWCOM SE VIVIÓ EN LA COMUNA DE MOLINA: MAGALLANES DIJO PRESENTE

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

OPERATIVO DEL OS7 DESARTICULA RED DE MICROTRÁFICO EN PUNTA ARENAS: TRES DETENIDOS Y COCAÍNA INCAUTADA

​El procedimiento, coordinado con la Fiscalía Local, permitió allanar tres domicilios y comprobar la venta de drogas bajo la modalidad de delivery.

​El procedimiento, coordinado con la Fiscalía Local, permitió allanar tres domicilios y comprobar la venta de drogas bajo la modalidad de delivery.

AUTORIDADES DESTACAN AVANCES DE SENDA DE PENETRACIÓN A BAHÍA YENDEGAIA EN SU FRENTE NORTE

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

foto_0000000420251111180439

LATAM CANCELÓ VUELOS DESDE Y HACIA CHILE PARA ESTE MIÉRCOLES Y JUEVES POR HUELGA DE PILOTOS

rhernandez

"UNO COMPARTE LA FRUSTRACIÓN DE LAS PERSONAS": CANDIDATO A DIPUTADO RICARDO HERNÁNDEZ CREMASCHI ANALIZA DESAFÍOS DE MAGALLANES EN SALUD, SEGURIDAD Y DESARROLLO REGIONAL

Foto archivo 2

SAG FORTALECE EL CONTROL SOBRE EL USO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS QUE CONTIENEN XILAZINA Y TIOPENTAL

