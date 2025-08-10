Punta Arenas,
10 de agosto de 2025

MAGALLANES IMPULSA EL TURISMO SOSTENIBLE Y GASTRONÓMICO CON DOS EVENTOS INTERNACIONALES APROBADOS POR EL COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DE CORFO

Con estas iniciativas, el Comité de Desarrollo Productivo Regional, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del turismo regional. ​

Puerto Williams Sernatur

                En el marco de la sexta versión de Enprotur Patagonia 2025, la directora ejecutiva del CDPR y directora regional de Corfo Magallanes, María José Navajas, anunció la aprobación de dos importantes programas del instrumento “Viraliza Eventos”, por parte del Comité de Desarrollo Productivo Regional (CDPR), ambos enfocados en el fortalecimiento del turismo en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Estas iniciativas, que contarán con un cofinanciamiento de $50 millones cada una por parte de Corfo, buscan promover el emprendimiento, la innovación, la sostenibilidad y la identidad local, conectando a diversos actores del ecosistema turístico regional con expertos nacionales e internacionales.

“Con estos dos eventos internacionales, Magallanes se abre al mundo como un polo de innovación y emprendimiento, usando nuestra identidad, gastronomía y turismo sostenible como motores de encuentro. Desde Punta Arenas, Puerto Williams y Puerto Natales, queremos inspirar, generar redes y proyectar nuevas oportunidades para nuestra región”, destacó la directora ejecutiva del CDPR y directora regional de Corfo Magallanes, María José Navajas D.

 Encuentro Internacional de Turismo Sostenible Magallanes

El primer programa aprobado es el “Encuentro Internacional de Turismo Sostenible Magallanes”, liderado por Austro Chile, que tiene como objetivo principal posicionar la sostenibilidad como eje estratégico del desarrollo turístico regional. Este evento internacional se realizará en Punta Arenas, e incluirá una actividad clave en Puerto Williams, lo que refuerza el compromiso con la descentralización y la inclusión territorial, integrando a la Provincia Antártica en la ejecución.

Esta iniciativa abordará temas como la planificación territorial, el turismo de aventura con identidad local, la cooperación binacional con Argentina, y la vinculación entre turismo, ciencia y cultura. El evento incluirá charlas magistrales, actividades en terreno y generación de redes colaborativas que impulsen una mirada de largo plazo.

“Estamos muy orgullosos de habernos adjudicado el fondo Viraliza. Esta colaboración con Corfo nos permitirá generar un evento de alto impacto, conectando a expertos internacionales y actores locales, y avanzando en nuestro compromiso con la descentralización”, destacó Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile.

Evento Internacional de Innovación y Turismo Gastronómico

La segunda iniciativa aprobada es el “Evento Internacional de Innovación y Turismo Gastronómico desde los fiordos y pampas de la Patagonia”, organizado por CODESSER junto a la Cámara de Turismo de Última Esperanza. Este evento se desarrollará en Puerto Natales, convocando a actores de toda la región, incluidos Tierra del Fuego y la Antártica Chilena.

Con foco en la gastronomía con identidad, la innovación culinaria y la sostenibilidad, esta propuesta busca posicionar a Magallanes como un destino culinario emergente, mediante actividades como charlas magistrales, ruedas de negocio y una feria gastronómica abierta al público.

“Esta iniciativa fortalece la cadena productiva del turismo al fomentar el intercambio de conocimientos y la creación de redes comerciales que enriquecen las experiencias y oferta gastronómica del destino. Responde a las nuevas demandas de los visitantes, que valoran propuestas con identidad local, sostenibilidad e innovación. La gastronomía, según la OMT, representa más de un tercio del gasto turístico y se posiciona como uno de los principales atractivos de viaje. Así, el vínculo entre gastronomía y turismo se consolida como una poderosa plataforma de desarrollo económico, cultural y sostenible para Magallanes, señaló Adriana Aguilar, gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza.


PORVENIR SE PREPARA PARA UNA JORNADA ESPECIAL DE AJEDREZ CON LA COMUNIDAD

Leer Más

Este miércoles 13 de agosto, con la realización de actividades abiertas de ajedrez que reunirá a jugadores y aficionados de todas las edades.


Este miércoles 13 de agosto, con la realización de actividades abiertas de ajedrez que reunirá a jugadores y aficionados de todas las edades.


Crianza Austral 4

SENADIS Y REPRODIS FORTALECIERON LA PARENTALIDAD INCLUSIVA DE 20 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS

PORVENIR SE PREPARA PARA UNA JORNADA ESPECIAL DE AJEDREZ CON LA COMUNIDAD

EL AMIGO DE LA FAMILIA

aguilante

LLAMADO URGENTE A LAS AUTORIDADES ANTE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN MAGALLANES

seremisegegob

"HEMOS SIDO SUPER TRANSPARENTES CON LA SITUACIÓN; EN EL MINUTO UNO EN QUE SE NOS PONE LA INFORMACIÓN, SE DECIDE SOLICITAR SU RENUNCIA": SEREMI DE GOBIERNO SOBRE LA SALIDA DEL TITULAR DE MINERÍA EN MAGALLANES

