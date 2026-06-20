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20 de junio de 2026

MAGALLÁNICA PAULINA BARRÍA HACE CUMBRE EN EL MONTE ELBRÚS, LA MONTAÑA MÁS ALTA DE EUROPA

​La deportista, criada en Tierra del Fuego, alcanzó los 5.642 metros de altitud en Rusia tras una exigente expedición marcada por temperaturas de hasta -22 grados y fuertes vientos.

paulina barria cumbre europa

La magallánica Paulina Barría alcanzó este viernes 19 de junio la cumbre del monte Elbrús, la montaña más alta de Rusia y Europa, ubicada cerca de la frontera con Georgia. La expedición llegó hasta los 5.642 metros sobre el nivel del mar, enfrentando condiciones extremas de frío y viento.

Barría relató a Polar Comunicaciones que el ascenso final tomó cerca de ocho horas desde el campamento base. Durante la jornada, el equipo enfrentó una sensación térmica de -22 grados Celsius y vientos de aproximadamente 40 kilómetros por hora, además de sectores expuestos y condiciones meteorológicas cambiantes.

La expedición estuvo integrada por dos chilenas y un mexicano, bajo el liderazgo de la chilena Crishtal Rios y su empresa Latam Exped. Para enfrentar el desafío, la montañista viajó especialmente desde Chile hasta Rusia y realizó durante cerca de seis meses una preparación física específica, además de reunir equipamiento capaz de soportar temperaturas inferiores a los -20 grados.

“Mi desafío a futuro es seguir haciendo alta montaña y seguir dejando en lo más alto nuestra ciudad, nuestra gente y nuestra bandera magallánica”, expresó Barría. La deportista se definió como “magallánica de corazón”, recordó que creció en Tierra del Fuego y destacó su profundo vínculo con quienes hacen patria en uno de los territorios más extremos del país.


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MAGALLÁNICA PAULINA BARRÍA HACE CUMBRE EN EL MONTE ELBRÚS, LA MONTAÑA MÁS ALTA DE EUROPA

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