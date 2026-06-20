MAGALLÁNICA PAULINA BARRÍA HACE CUMBRE EN EL MONTE ELBRÚS, LA MONTAÑA MÁS ALTA DE EUROPA

La magallánica Paulina Barría alcanzó este viernes 19 de junio la cumbre del monte Elbrús, la montaña más alta de Rusia y Europa, ubicada cerca de la frontera con Georgia. La expedición llegó hasta los 5.642 metros sobre el nivel del mar, enfrentando condiciones extremas de frío y viento.

Barría relató a Polar Comunicaciones que el ascenso final tomó cerca de ocho horas desde el campamento base. Durante la jornada, el equipo enfrentó una sensación térmica de -22 grados Celsius y vientos de aproximadamente 40 kilómetros por hora, además de sectores expuestos y condiciones meteorológicas cambiantes.

La expedición estuvo integrada por dos chilenas y un mexicano, bajo el liderazgo de la chilena Crishtal Rios y su empresa Latam Exped. Para enfrentar el desafío, la montañista viajó especialmente desde Chile hasta Rusia y realizó durante cerca de seis meses una preparación física específica, además de reunir equipamiento capaz de soportar temperaturas inferiores a los -20 grados.

“Mi desafío a futuro es seguir haciendo alta montaña y seguir dejando en lo más alto nuestra ciudad, nuestra gente y nuestra bandera magallánica”, expresó Barría. La deportista se definió como “magallánica de corazón”, recordó que creció en Tierra del Fuego y destacó su profundo vínculo con quienes hacen patria en uno de los territorios más extremos del país.

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