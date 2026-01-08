EL MEGAPROYECTO QUE TRANSFORMARÁ EL FUTURO DE CHILE: US$ 60.000 MILLONES DE INVERSIÓN Y 1000 PUESTOS DE EMPLEO

El proyecto H2V Magallanes se ha consolidado como la iniciativa de hidrógeno y amoníaco verde más ambiciosa en la historia de Chile. Liderado por un consorcio internacional que incluye a la gigante TotalEnergies, el plan busca capitalizar las condiciones únicas de los vientos magallánicos para producir combustibles limpios a escala industrial y con fines de exportación.

La magnitud de la inversión es inédita: se estiman hasta US$ 60.000 millones, una cifra que representa aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) chileno. Este megaproyecto no solo promete una transformación económica regional, sino que posiciona al país como un actor estratégico en la descarbonización global.

El proyecto H2V Magallanes como asociación gremial sigue vigente y activo, pero en diciembre sufrió un revés importante: la EDF Power Solutions (filial de la estatal francesa EDF) decidió detener uno de sus dos proyectos de hidrógeno verde en Magallanes y concentrarse solo en el otro, ubicado en San Gregorio.

Infraestructura y componentes técnicos

La infraestructura diseñada para este complejo es masiva y contempla una integración completa desde la generación hasta el despacho portuario:

Capacidad Eólica: 10 GW de potencia instalada.

10 GW de potencia instalada. Electrólisis: 8 GW destinados a la separación de moléculas de agua.

8 GW destinados a la separación de moléculas de agua. Plantas Complementarias: Instalaciones de desalinización y unidades de producción de amoníaco.

Instalaciones de desalinización y unidades de producción de amoníaco. Logística: Infraestructura portuaria dedicada en la zona de San Gregorio.

Impacto estimado: empleo y sostenibilidad

Más allá de las cifras financieras, el proyecto proyecta beneficios socioambientales significativos para la década:

Reducción de emisiones: Se estima una baja de 2,75 millones de toneladas de CO₂ al año, equivalente a retirar millones de automóviles de circulación. Mercado laboral: Generación de más de 1.000 empleos directos permanentes y miles de puestos indirectos durante su construcción. Hub Regional: La transformación de Magallanes en un polo tecnológico y de servicios especializados.

Estado actual y desafíos regulatorios para 2026

A pesar de su importancia estratégica, el camino hacia la operación plena no ha estado exento de dificultades. Tras ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2025 con una fase inicial de US$ 16.300 millones, el proyecto enfrenta hoy un riguroso escrutinio.

Actualmente, la iniciativa cuenta con más de 670 observaciones ciudadanas que deben ser respondidas por el consorcio. Debido a la complejidad de los estudios técnicos requeridos, se prevén posibles suspensiones en el proceso de evaluación que podrían extenderse hasta finales de 2026.

Aspecto Detalle Técnico Impacto / Equivalencia Inversión Total ~US$ 60.000 millones ~20% del PIB de Chile Capacidad Eólica 10 GW Producción de 7M toneladas de amoníaco/año Reducción CO₂ 2,75M toneladas/año Mitigación de impacto industrial masivo Empleos Directos +1.000 Transformación de la matriz laboral regional

Fuente: chile.as.com

