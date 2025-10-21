REFERENTE GLOBAL: HOTEL LAS TORRES ES NOMINADO EN LOS WORLD TRAVEL AWARDS EN LA CATEGORÍA DE HOTEL ECOLÓGICO LÍDER DEL MUNDO

​Luego de que Hotel Las Torres se llevara a casa el galardón de Hotel Ecológico Líder de Sudamérica en los World Travel Awards, destacando sus esfuerzos de turismo sostenible dentro del Parque Nacional Torres del Paine, el reconocido certamen global de turismo ha decidido extender la nominación al hotel patagónico a la categoría mundial.



De esta manera, Hotel Las Torres medirá su propuesta de turismo sostenible junto a otros referentes que conquistaron esta misma categoría en otros continentes, compitiendo por uno de los reconocimientos más prestigiosos a nivel mundial, calificado como el máximo símbolo de excelencia en la industria.



A pesar de que la entrega de los premios sudamericanos fue hace solo unas semanas, las votaciones para esta categoría no se extenderán por largo tiempo, y solamente estarán disponibles entre el 6 y el 26 de octubre de este año. Los ganadores de este galardón se anunciarán en Baréin, el 6 de diciembre de 2025, frente a una prestigiosa audiencia internacional.



Quienes deseen participar de las votaciones, pueden acceder a https://www.worldtravelawards.com/vote, donde deberán registrarse en la plataforma para validar su voto.



El gerente general de Las Torres Patagonia, Josian Yaksic, comentó que “estar nominados en una categoría de alcance mundial celebra el gran trabajo de nuestros equipos, que día a día impulsan la sostenibilidad desde cada área de la operación: desde excursiones y la coctelería sustentable, hasta la gestión de residuos, la huerta biointensiva y el uso de materiales locales en la remodelación del hotel. Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con conservar el Parque Nacional Torres del Paine para las futuras generaciones.”



Por su parte, el gerente comercial de Las Torres Patagonia, Juan López, recalcó que “este reconocimiento no solamente valora el trabajo en conservación que hacemos en Las Torres Patagonia sino también en el Parque Nacional Torres del Paine, y posiciona a Chile como un país capaz de ofrecer una propuesta competitiva de turismo sostenible a nivel mundial. Nuestro país puede estar muy orgulloso de sus esfuerzos en turismo sostenible.



La empresa actualmente está desarrollando diversas iniciativas sostenibles dentro del Parque Nacional, tales como la reconstrucción del sendero al Mirador Base Torres, reforestación de áreas siniestradas por los incendios, elaboración de un Plan de Acción Climática, gestión de residuos en cada una de sus cocinas, tratamiento de aguas grises, coctelería sustentable, entre muchas más. Para conocer más sobre el trabajo de Las Torres Patagonia, los interesados pueden revisar sus iniciativas en la plataforma: https://sostenibilidad.lastorres.com/



