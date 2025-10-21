Punta Arenas,
21 de octubre de 2025

REFERENTE GLOBAL: HOTEL LAS TORRES ES NOMINADO EN LOS WORLD TRAVEL AWARDS EN LA CATEGORÍA DE HOTEL ECOLÓGICO LÍDER DEL MUNDO

​La nominación responde a la reciente victoria del hotel en la misma categoría para su versión sudamericana, lo que la llevará a competir con otros exponentes del turismo sostenible del mundo.

Huerta Biointensiva_JBA6195

​Luego de que Hotel Las Torres se llevara a casa el galardón de Hotel Ecológico Líder de Sudamérica en los World Travel Awards, destacando sus esfuerzos de turismo sostenible dentro del Parque Nacional Torres del Paine, el reconocido certamen global de turismo ha decidido extender la nominación al hotel patagónico a la categoría mundial.

De esta manera, Hotel Las Torres medirá su propuesta de turismo sostenible junto a otros referentes que conquistaron esta misma categoría en otros continentes, compitiendo por uno de los reconocimientos más prestigiosos a nivel mundial, calificado como el máximo símbolo de excelencia en la industria.

A pesar de que la entrega de los premios sudamericanos fue hace solo unas semanas, las votaciones para esta categoría no se extenderán por largo tiempo, y solamente estarán disponibles entre el 6 y el 26 de octubre de este año. Los ganadores de este galardón se anunciarán en Baréin, el 6 de diciembre de 2025, frente a una prestigiosa audiencia internacional.

Quienes deseen participar de las votaciones, pueden acceder a https://www.worldtravelawards.com/vote, donde deberán registrarse en la plataforma para validar su voto.

El gerente general de Las Torres Patagonia, Josian Yaksic, comentó que “estar nominados en una categoría de alcance mundial celebra el gran trabajo de nuestros equipos, que día a día impulsan la sostenibilidad desde cada área de la operación: desde excursiones y la coctelería sustentable, hasta la gestión de residuos, la huerta biointensiva y el uso de materiales locales en la remodelación del hotel. Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con conservar el Parque Nacional Torres del Paine para las futuras generaciones.”

Por su parte, el gerente comercial de Las Torres Patagonia, Juan López, recalcó que “este reconocimiento no solamente valora el trabajo en conservación que hacemos en Las Torres Patagonia sino también en el Parque Nacional Torres del Paine, y posiciona a Chile como un país capaz de ofrecer una propuesta competitiva de turismo sostenible a nivel mundial. Nuestro país puede estar muy orgulloso de sus esfuerzos en turismo sostenible.

La empresa actualmente está desarrollando diversas iniciativas sostenibles dentro del Parque Nacional, tales como la reconstrucción del sendero al Mirador Base Torres, reforestación de áreas siniestradas por los incendios, elaboración de un Plan de Acción Climática, gestión de residuos en cada una de sus cocinas, tratamiento de aguas grises, coctelería sustentable, entre muchas más. Para conocer más sobre el trabajo de Las Torres Patagonia, los interesados pueden revisar sus iniciativas en la plataforma: https://sostenibilidad.lastorres.com/

LANZAMIENTO DE CÁPSULAS EDUCATIVAS SOBRE EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

FINALIZA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE O'HIGGINS

​Con estas 31 nuevas luminarias, la ciudad alcanza un total de 22 kilómetros de nueva red lumínica peatonal y más de 15 calles intervenidas.

​Con estas 31 nuevas luminarias, la ciudad alcanza un total de 22 kilómetros de nueva red lumínica peatonal y más de 15 calles intervenidas.

Luis Valentin Ferrada BASE

SCAR-HASS 2025: CHILE FUE PUNTO DE ENCUENTRO GLOBAL SOBRE LA ANTÁRTICA EN TIEMPOS DE CAMBIO DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES

FOTO BIANCHI 2

SENADOR BIANCHI DENUNCIA QUE CUENTAS ELÉCTRICAS SUFRIRÁN NUEVA ALZA POR DEUDA CON LAS DISTRIBUIDORAS: "EL MINISTRO GARCÍA ESTÁ TAPANDO LA REALIDAD PORQUE ESTAMOS A LA VUELTA DE UNA ELECCIÓN"

DELEGADO PRESIDENCIAL Y SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES ENTREGAN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS" A MUNICIPIO DE LAGUNA BLANCA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Foto resultados SAE

52,5% DE LOS POSTULANTES AL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 2026 QUEDÓ EN SU PRIMERA PREFERENCIA Y EL 92,8% TIENE ALGUNA ASIGNACIÓN

