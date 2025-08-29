REPRESENTANTES CHILENOS DE LA ESQUILA DESTACAN EXPERIENCIA EN GALES Y SE PREPARAN PARA HISTÓRICO TEST MATCH EN ISLAS FALKLAND

​En el programa “Patagonia Rural” de Polar Comunicaciones, los invitados Camila Quinteros, acondicionadora de lana, y Kenneth MacLeod, esquilador, compartieron detalles de su reciente participación en el prestigioso Royal Welsh Show, realizado en Gales.

Ambos coincidieron en que la instancia fue una oportunidad única para medirse con los mejores referentes mundiales de la esquila y el acondicionamiento de lana, enfrentándose a un alto nivel competitivo que les permitió adquirir aprendizajes técnicos de primer nivel.

Más allá de la competencia, los representantes nacionales valoraron los espacios de camaradería e intercambio cultural, destacando la importancia de haber llevado la bandera chilena hasta un escenario europeo de gran prestigio en el rubro.

La conversación también abordó el próximo desafío que tienen por delante junto a sus compañeros Jorge Cárcamo y Archie Sepúlveda, ya que como equipo se preparan para un hito histórico: el Test Match Tri-Nation, que se disputará el 14 de noviembre en las Islas Falkland, donde Chile enfrentará a Gales y al equipo local.

“Para nosotros es un orgullo poder representar al país en un evento de esta magnitud y seguir abriendo camino para las nuevas generaciones”, señalaron los invitados, enfatizando la relevancia de fortalecer la presencia chilena en competencias internacionales de esquila.







​

