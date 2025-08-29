Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

29 de agosto de 2025

REPRESENTANTES CHILENOS DE LA ESQUILA DESTACAN EXPERIENCIA EN GALES Y SE PREPARAN PARA HISTÓRICO TEST MATCH EN ISLAS FALKLAND

Patagonia Rural

WhatsApp Image 2025-08-29 at 4

​En el programa “Patagonia Rural” de Polar Comunicaciones, los invitados Camila Quinteros, acondicionadora de lana, y Kenneth MacLeod, esquilador, compartieron detalles de su reciente participación en el prestigioso Royal Welsh Show, realizado en Gales. 

 Ambos coincidieron en que la instancia fue una oportunidad única para medirse con los mejores referentes mundiales de la esquila y el acondicionamiento de lana, enfrentándose a un alto nivel competitivo que les permitió adquirir aprendizajes técnicos de primer nivel. 

 Más allá de la competencia, los representantes nacionales valoraron los espacios de camaradería e intercambio cultural, destacando la importancia de haber llevado la bandera chilena hasta un escenario europeo de gran prestigio en el rubro. 

 La conversación también abordó el próximo desafío que tienen por delante junto a sus compañeros Jorge Cárcamo y Archie Sepúlveda, ya que como equipo se preparan para un hito histórico: el Test Match Tri-Nation, que se disputará el 14 de noviembre en las Islas Falkland, donde Chile enfrentará a Gales y al equipo local. 

 “Para nosotros es un orgullo poder representar al país en un evento de esta magnitud y seguir abriendo camino para las nuevas generaciones”, señalaron los invitados, enfatizando la relevancia de fortalecer la presencia chilena en competencias internacionales de esquila.



WhatsApp Image 2025-08-29 at 4

REPRESENTANTES CHILENOS DE LA ESQUILA DESTACAN EXPERIENCIA EN GALES Y SE PREPARAN PARA HISTÓRICO TEST MATCH EN ISLAS FALKLAND

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MINISTRO ELIZALDE CONOCIÓ CAPACIDADES DE MAGALLANES PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS

Leer Más

​En el marco de su visita a la zona austral, el secretario de Estado se trasladó hasta la Base Aérea Bahía Catalina de la Fuerza Aérea de Chile, donde conoció los recursos tácticos y materiales que poseen las instituciones públicas y privadas que forman parte del Senapred.

​En el marco de su visita a la zona austral, el secretario de Estado se trasladó hasta la Base Aérea Bahía Catalina de la Fuerza Aérea de Chile, donde conoció los recursos tácticos y materiales que poseen las instituciones públicas y privadas que forman parte del Senapred.

Ministro-Alvaro-Elizalde-Punta-Arenas-28-08-2025-696x392
nuestrospodcast
cruchinach

CRUCH E INACH FIRMAN ACUERDO PARA CREAR LA ALIANZA INTERUNIVERSITARIA CHILE ANTÁRTICO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
WhatsApp Image 2025-08-29 at 4

REPRESENTANTES CHILENOS DE LA ESQUILA DESTACAN EXPERIENCIA EN GALES Y SE PREPARAN PARA HISTÓRICO TEST MATCH EN ISLAS FALKLAND

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
CONCILIO TOLKIEN_3

INVITAN A GRANDES Y PEQUEÑOS A PARTICIPAR EN XI CONCILIO DE LA SOCIEDAD TOLKIEN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Municipio

ENTIDADES PÚBLICAS DEBEN MÁS DE $300 MILLONES POR ASEO AL MUNICIPIO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.