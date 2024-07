RODOLFO ARECHETA SOBRE LA CANDIDATURA A GOBERNADORA DE DANIELA ARECHETA "SI NO VAMOS COMO BLOQUE NO VAMOS A PODER GANARLE A JORGE FLIES"

Esta mañana, el abogado Rodolfo Arecheta Baleta se dirigió a la ciudadanía durante su participación en el programa “Buenos días región”, conducido por Cristofher C. Cortéz, en Polar Comunicaciones. En su intervención, Arecheta enfatizó la importancia de la unidad del bloque Chile Vamos para asegurar la victoria de Daniela Arecheta en la gobernación de Magallanes. "Si no vamos como bloque no vamos a poder ganarle a Jorge Flies", afirmó. Además, Arecheta criticó la reciente gira presidencial de Gabriel Boric en la región de Magallanes, argumentando que muchos de los anuncios y actividades podrían haber sido realizados por el delegado presidencial. También expresó su descontento con la gestión del actual gobierno en relación al aumento de las tarifas eléctricas, sugiriendo que se ha manejado de manera inadecuada.



Puedes ver la entrevista aquí:







​