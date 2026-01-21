Punta Arenas,
21 de enero de 2026

VIRALIZAN REGISTRO DE MUJER TOMANDO EN BRAZOS A PINGÜINO EN PUNTA ARENAS (Y LAS REDES ESTALLAN)

​En la escena, se observa a varias personas en la orilla de una playa de Punta Arenas, en la Región de Magallanes, apreciando a un pequeño pingüino solitario, animal insigne del extremo sur de Chile.

Recientemente, se viralizó en redes sociales un breve clip que muestra una conducta indebida.

En la escena, se observa a varias personas en la orilla de una playa de Punta Arenas, en la Región de Magallanes, apreciando a un pequeño pingüino solitario, animal insigne del extremo sur de Chile.

El problema surge segundos después, cuando una mujer, quizá para anotarlo en su libreta de “gracias”, se aventura a tomar en brazos al ave marina, tal como si como si fuera un bebé.

“Buuuuta, la vieja cul... Oye, entiende hueón”, dice la persona que graba, lanzando una crítica sin censura mientras la susodicha sonríe y el pequeño mamífero da pataditas y aleteos, quizá en una señal natural de querer volver al agua.

El biólogo marino Nicolás Pérez (@nico_olasp en Instagram) entregó mayores detalles sobre la situación. En un clip explicó que se trata de un pingüino juvenil y no de un ejemplar adulto.

Ahí aclaró otro punto que se podía desprender del registro original: no estaba feliz e incluso intentó dar picotazos a la persona que cargó.

“En Chile es común que pingüinos como el de Magallanes o el de Humboldt lleguen a la playa, a la orilla, ya sea playa de arena o roqueríos”, detalló.

La explicación es que no pueden estar nadando todo el día y, en algún momento, deben descansar.

El experto lanzó una advertencia clave: no hay que acercarse ya que el animal se podría estresar. Por lo demás, si se ve que está herido lo mejor es llamar al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) al 800 320 032.

“Si quieren que no los insulten de esa forma, sigan las recomendaciones”, dijo.

Tras la viralización del video no faltaron los comentarios de apoyo para la persona que grababa. “Pido que ella sea la próxima ministra del Medio Ambiente”, dice uno.

“Don Carter estaría orgulloso” y “Al fin el que graba sí hizo algo”, fueron parte de las reacciones.

La explicación del biólogo marino

https://www.instagram.com/p/DTwR_7lDpkO/

Fuente: adnradio.cl 


