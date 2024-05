CONTRALORÍA RESPALDA AL MUNICIPIO PARA COBRO DE GARANTÍA POR OBRAS DE LA PLAZA

Después de casi un año de espera, la Municipalidad de Punta Arenas logró que el Gobierno Regional de Magallanes efectúe el cobro de la garantía por 120 millones a la empresa ejecutora de los trabajos en la plaza de armas de la ciudad.

Situación que fue posible, gracias al pronunciamiento de la Contraloría General de la República, tras las constantes peticiones del municipio al gore para que haga efectivas las garantías y así poder reparar la plaza de manera rápida.

"En agosto del año pasado pedimos a la empresa que hiciera la reparación y nos dijeron que no, entonces acudimos al Gobierno Regional quien fue el que financió esta obra por cerca de 900 millones de pesos, y después de más de tres informes en donde nos pedían más cosas, en donde incluso se nos solicitó un informe geológico sobre la piedra, que arrojó como resultado la contundente respuesta técnica de que el error fue de la empresa por no tener el material adecuado, el GORE nuevamente nos indica que no va a cobrar la garantía, señaló el alcalde Radonich.

Además, agregó que "ante esa situación y los fuertes argumentos que tenemos como municipalidad para señalar que hay un tema con la ejecución de la obra, es que fuimos a contraloría, y contraloría de manera contundente indicó que el Gobierno Regional tiene que cobrar la boleta de garantía porque el trabajo técnicamente no fue bien ejecutado", recalcó el alcalde de Punta Arenas.

En este mismo sentido, Michael Furniss, abogado del municipio, dijo que la Contraloría señaló que "era totalmente procedente el inmediato cobro de la boleta de garantía, dándonos la razón en ese sentido y señalando que el municipio actuó conforme a derecho y de acuerdo a las reglas de contratación y a la licitación pública. En ese contexto, nosotros estamos bastantes conformes porque estimamos que las gestiones realizadas por la municipalidad se ajustaban a las reglas de contratación".





​



Para finalizar, Alex Saldivia, director de Obras Municipales, mencionó que ya se lanzó la licitación para realizar el mejoramiento de las piedras de la plaza. "Ojalá podamos tener un oferente para poder comenzar los trabajos durante la primera quincena de junio si es que todo sale bien".

Nuevos trabajos que, de adjudicarse en la fecha señalada, deberían tomar cuatro meses para su reparación, volviendo a entregar un espacio remodelado y ahora también con accesos inclusivos.





​