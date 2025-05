DESPUÉS DE 2 AÑOS, CONTRALORÍA CONFIRMA IRREGULARIDADES Y POSIBLES DELITOS, EN FUNDACIONES DENUNCIADAS POR EXCORE ALEJANDRO RIQUELME

​El Informe Final de Auditoría Consolidado N° 667/2023, emitido por la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, fue comunicado hoy, 28 de mayo, al ex Consejero Regional Alejandro Riquelme. El extenso informe de casi 83 páginas, confirma las denuncias que desde el año 2023 efectuó sobre posibles delitos, uso discrecional, poco transparente y carente de fiscalización de fondos del Gobierno Regional de Magallanes (GORE), entregados a fundaciones por el actual Gobernador Jorge Flies, el cual además está siendo investigado en calidad de imputado en la arista PROCULTURA.

Cabe destacar que esta denuncia fue ingresada formalmente por el Consejero Riquelme hace cerca de dos años, cuando estalló el denominado caso “Fundaciones”, después de un año y medio de insistir a través de ley de transparencia y oficios, para conocer cómo se habían realizado estas transferencias a fundaciones, lo que refleja la persistencia y profundidad de sus esfuerzos fiscalizaciones frente a prácticas irregulares que hoy han sido ratificadas por el organismo contralor regional.

Este informe, analiza el período entre enero de 2021 y julio de 2023, centrándose en las denuncias efectuadas contra el Gobierno regional respecto de traspasos a la Fundación Procultura y Hernando de Magallanes. Identificó múltiples irregularidades graves en la asignación y supervisión de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por parte del Gobierno Regional, confirmando las denuncias públicas e institucionales realizadas por el exconsejero Riquelme cuando ejerció su labor.



Posibles delitos remitidos a Fiscalía y Consejo de Defensa del Estado

Se remitió el informe a la Fiscalía Regional de Magallanes y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúen eventuales acciones penales y/o civiles en defensa del interés público.

El informe concluye que a vista de los antecedentes se podrían configurar hechos constitutivos de delito, tales como:

1.Malversación de fondos públicos.

2.Fraude al Fisco.

3.Negligencia inexcusable en el ejercicio de la función pública.

4.Administración desleal de recursos estatales.

Esto, en virtud de observaciones vinculadas a: Proyectos de salud con rendiciones inconsistentes, Facturación con posibles conflictos de interés y Falta de supervisión de iniciativas culturales financiadas con dineros públicos.

El rol fiscalizador del exCORE Riquelme

El Consejero Regional Alejandro Riquelme manifestó su satisfacción por el respaldo que la Contraloría ha dado a las reiteradas denuncias que ha levantado desde 2023, en comisiones, sesiones plenarias, solicitudes de información y vía oficios formales:

"Este informe valida nuestra preocupación por el mal uso de recursos que llevó a cabo el Gobernador Flies, dineros que debieran haber ido a beneficio de la ciudadanía, pero terminaron en manos de fundaciones y delincuentes inescrupulosos. Luchamos incansablemente para que los fondos regionales no fueran capturados por fundaciones truchas, en algunos casos llegamos a tiempo, en otros no pudimos parar al Gobernador. Espero que los actuales CORES sin color político, se hagan eco de este informe contundente y exijan las responsabilidades, no solo del Gobernador, sino de todos los funcionarios involucrados", declaró.



Investigación de Oficio de Fiscalía cumplirá 2 años, sin resultados

El fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, anunció en agosto del 2023 que el Ministerio Público había iniciado una investigación de oficio, para determinar eventuales irregularidades en el caso de la Fundación Hernando de Magallanes, lideradas en dicha época por el doctor Alejandro Altamirano, a raíz también según aseguró el fiscal Crisosto: por las denuncias públicas en este sentido realizadas por el consejero Alejandro Riquelme.

Dicha investigación en pocos meses cumplirá dos años sin resultados, a pesar de las innumerables diligencias efectuadas por la PDI e interrogatorios donde declararon los representantes de la Fundación y el mismo excore Alejandro Riquelme.



Otras Investigaciones al Gobernador Flies, que aún no ven la luz.

Aún permanecen pendientes de resolución por parte de la Contraloría dos investigaciones administrativas presentadas contra el Gobernador Jorge Flies, por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad, las cuales llevan casi ocho meses en estudio por parte de Contraloría Regional. Debido a lo anterior, el actual Senador Kusanovic, tuvo una extensa reunión con el Contralor Regional Carlos Bilbao la semana pasada, donde le solicitó, una pronta resolución de estas investigaciones.

Fin del Comunicado.

Anexo al Comunicado: Resultados y Temas Pendientes del Informe Final de Auditoría Consolidado N° 667 / 2023 del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena

Este anexo resume los resultados y las observaciones destacadas del Informe Final de Auditoría Consolidado N° 667 / 2023, elaborado por la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, que fiscalizó los recursos del subtítulo 24 transferidos por el Gobierno Regional (GORE) a entidades privadas entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de julio de 2023. El objetivo principal fue verificar la conformidad de estas transferencias con la normativa vigente, los proyectos aprobados y los principios de eficiencia, eficacia y economicidad, así como realizar un examen de cuentas.

Principales Resultados y Observaciones Detectadas

La auditoría reveló diversas situaciones que no se ajustan a la normativa o a los procedimientos establecidos, clasificadas por la Contraloría según su complejidad (Altamente Complejas - AC, Complejas - C). A continuación, se detallan los hallazgos más relevantes:

1.Concentración de la Ejecución Presupuestaria: Se constató que un porcentaje significativo de la ejecución del presupuesto del subtítulo 24 se concentró en el último trimestre de 2021 (51%) y 2022 (67%). Esta práctica no se ajusta al decreto N° 1.263, de 1975, que exige una estimación consistente de ingresos y gastos para una adecuada planificación financiera, afectando la eficiencia y eficacia. Aunque el GORE explicó las razones (pandemia, suspensión de fondos, cambios en jefaturas, traslado de equipos), la observación se mantiene por tratarse de una situación consolidada no susceptible de regularización actual. (C).

2.Asignación de Recursos con Rendición Pendiente: Se observó que se asignaron recursos a la Fundación Procultura para un proyecto ("Recuperando el espacio público...") sin que esta hubiera presentado la rendición de cuentas de un proyecto anterior ("Puesta en valor..."). Esto vulnera el manual de procedimientos interno del GORE y la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría. A pesar de las explicaciones del GORE, la observación se mantiene. (C).

3.Iniciativa Aprobada sin Cumplir Requisitos: El GORE aprobó una iniciativa para la Fundación Hernando de Magallanes ("Actividades de apoyo epidemiológico sanitario...") sin que la solicitud detallara los gastos operacionales, como exige el manual de procedimientos. La justificación del GORE sobre la urgencia pandémica fue considerada, pero la observación se mantiene porque no hubo un acto administrativo formal que fundamente la excepción al requisito. (AC).

4.Falta de Motivación en Asignaciones Directas: Se advirtió que los actos administrativos que aprobaron convenios de transferencia directa con la Fundación Procultura y la Fundación Hernando de Magallanes no incluyeron los fundamentos que justificaran la asignación directa, prescindiendo de un procedimiento concursal. Esto infringe la Ley N° 18.575, que exige una demostración documentada de los motivos excepcionales. Aunque el GORE mencionó características de los proyectos y la implementación futura de medidas correctivas, la observación se mantiene. (AC).

5.Ausencia de Comprobantes de Ingreso de Transferencias: El GORE Magallanes no dispuso de los comprobantes de ingreso de las transferencias efectuadas a las Fundaciones Procultura y Hernando de Magallanes. Esto transgrede el artículo 27 de la resolución N° 30, de 2015, que exige acreditar la recepción con el comprobante de ingreso firmado por la entidad receptora. Aunque el GORE explicó el cambio a transferencias bancarias e informó la actualización de manuales para exigirlos en el futuro, la documentación presentada no acredita el ingreso efectivo, por lo que la observación se mantiene. (C).

6.Ausencia de Evidencia de Supervisión: No se encontraron registros que demuestren la supervisión de la ejecución de los proyectos financiados a entidades privadas, incumpliendo el manual interno de seguimiento y la Ley N° 19.175. La visita a una inauguración no fue considerada una supervisión de la ejecución del proyecto. (AC).

7.Problemas en Rendiciones de Cuentas (Fundación Procultura):

oProyecto "Puesta en valor...": La rendición de cuentas no incluyó sustento suficiente para verificar el uso pertinente de los recursos ni el valor de mercado de los servicios. Una factura por la producción no tenía suficiente detalle. La tercerización de la ejecución tampoco garantizó la eficacia. (AC).

oProyecto "Recuperando el espacio público...": La rendición incluyó una factura del 97% de los recursos emitida por una empresa cuyo representante legal era directivo de la fundación. Los antecedentes no permitieron verificar pertinencia ni valor de mercado. (AC). Ambas situaciones vulneran la resolución N° 30, de 2015, y los formatos de rendición de cuentas.

8.Problemas en Rendiciones de Cuentas (Fundación Hernando de Magallanes):

oProyecto "Reparación en salud física integral prioritaria...": La rendición por $149.772.008 no permitió verificar adecuadamente la inversión debido a la falta de detalle de prestaciones, ausencia de un anexo clave (N° 6), y falta de información sobre insumos y beneficiarios específicos. Aunque el GORE solicitó información adicional, los antecedentes en el expediente no fueron suficientes para acreditar la inversión. (AC).

oProyecto “Disminución de la brecha de atención de salud de la mujer...": La rendición por $247.750.220 adjuntó documentos tributarios con conceptos generales, sin permitir acreditar los servicios ni identificar a las beneficiarias. El GORE informó que la rendición sigue observada y solicitó más antecedentes. (AC). Ambas rendiciones vulneran la resolución N° 30, de 2015, y los formatos de rendición.

9.Falta de Celeridad en la Revisión de Rendiciones: Hubo dilaciones considerables en la revisión de rendiciones de cuentas por parte del GORE Magallanes: hasta 395 días hábiles para un proyecto de Fundación Procultura y hasta 478 días hábiles (promedio 355) para proyectos de Fundación Hernando de Magallanes. Esto contraviene los principios de impulso de oficio, rapidez, y celeridad de la Ley N° 18.575 y Ley N° 19.880, y el deber de revisar rendiciones establecido en Res. N° 30, de 2015. Las explicaciones del GORE sobre la carga de trabajo fueron consideradas, pero la observación se mantiene. (C).

10.Uso de Pagarés como Garantía: El GORE requirió pagarés para garantizar la ejecución de convenios con Fundación Procultura. Esta práctica infringe dictámenes de Contraloría que señalan que los pagarés no son instrumentos idóneos para garantizar cumplimiento de forma rápida y efectiva. La observación se mantiene, señalando que los procesos futuros deben ajustarse a la circular N° 20, de 2023, del Ministerio de Hacienda. (C).

11.Falta de Contabilización Oportuna de Garantías: Se constató que el GORE mantuvo sin contabilizar las cauciones recibidas de Fundaciones Procultura y Hernando de Magallanes. Esto incumple la resolución N° 16, de 2015, de Contraloría, que exige registrar oportunamente los instrumentos de garantía. Aunque el GORE informó la regularización del registro, en el caso de Procultura, se realizó de manera extemporánea, manteniendo la observación sobre la necesidad de control y registro oportuno. Para Fundación Hernando de Magallanes, la observación fue subsanada. (C).

12.Falta de Exigencia de Cotizaciones: En proyectos de Fundación Hernando de Magallanes, no se cumplió con el requisito de presentar al menos dos cotizaciones en ítems requeridos para la asignación directa, vulnerando los manuales de procedimiento internos. La explicación del GORE sobre excepcionalidad por pandemia y especialización fue considerada, pero la observación se mantiene al no justificarse formalmente la excepción y por manuales posteriores reducir la exigencia. (C).

13.Ausencia de Certificados de Título y Experiencia del Personal: En proyectos de Fundación Hernando de Magallanes relacionados con apoyo epidemiológico (2021 y 2022), no se adjuntaron los certificados de título profesional ni los certificados de experiencia del personal contratado bajo honorarios. Esto vulnera los manuales de procedimiento internos. Las explicaciones del GORE sobre la pandemia fueron consideradas, pero las observaciones se mantienen, requiriendo la acreditación y documentación en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR (SSA-CGR) en un plazo de 60 días hábiles. (C).



Temas Pendientes y Procedimientos Derivados

A raíz de las observaciones, muchas de las cuales no fueron subsanadas por el GORE Magallanes, la Contraloría Regional ha instruido una serie de acciones y requerimientos:

1.Procedimiento Disciplinario: Se instruyó un procedimiento disciplinario en el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, al cual se agregarán diversas observaciones, con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos. Las observaciones que motivaron o se añadirán a este procedimiento son las referidas a:

oIniciativa aprobada sin cumplir requisitos (Fund. H.M. epidemiológico - Resumen Ejecutivo N° 1).

oFalta de motivación en asignación directa a Fundación Procultura (Resumen Ejecutivo N° 2).

oFalta de motivación en asignación directa a Fundación Hernando de Magallanes (Resumen Ejecutivo N° 3).

oAusencia de evidencia de supervisión (Resumen Ejecutivo N° 7).

oProblemas en rendición de cuentas de Fundación Procultura, proyecto "Puesta en valor..." (Resumen Ejecutivo N° 8).

oProblemas en rendición de cuentas de Fundación Procultura, proyecto "Recuperando el espacio público..." (Resumen Ejecutivo N° 9).

oProblemas en rendición de cuentas de Fundación Hernando de Magallanes, proyecto "Reparación en salud física integral prioritaria..." (Resumen Ejecutivo N° 13).

oProblemas en rendición de cuentas de Fundación Hernando de Magallanes, proyecto “Disminución de la brecha de atención de salud de la mujer..." (Resumen Ejecutivo N° 14).

2.Remisión a la Fiscalía Regional y Consejo de Defensa del Estado: Se remitirá copia de los documentos correspondientes a la Fiscalía Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y al Consejo de Defensa del Estado para los fines que estimen pertinentes. Las situaciones que fundamentan esta remisión son las advertidas en las siguientes observaciones del resumen ejecutivo:

oAusencia de evidencia de supervisión (Resumen Ejecutivo N° 7).

oProblemas en rendición de cuentas de Fundación Procultura, proyecto "Puesta en valor..." (Resumen Ejecutivo N° 8).

oProblemas en rendición de cuentas de Fundación Procultura, proyecto "Recuperando el espacio público..." (Resumen Ejecutivo N° 9).

oProblemas en rendición de cuentas de Fundación Hernando de Magallanes, proyecto "Reparación en salud física integral prioritaria..." (Resumen Ejecutivo N° 13).

oProblemas en rendición de cuentas de Fundación Hernando de Magallanes, proyecto “Disminución de la brecha de atención de salud de la mujer..." (Resumen Ejecutivo N° 14).

3.Requerimientos para Subsanar o Acreditar (Plazo 60 días hábiles): Para diversas observaciones catalogadas como complejas (C) o altamente complejas (AC) que se mantienen, el GORE Magallanes debe adoptar medidas y/o acreditar y documentar las acciones en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR (SSA-CGR) en un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del oficio. Estos requerimientos incluyen:

oAcreditar y documentar los certificados de título profesional del personal en el proyecto "Actividades de apoyo epidemiológico sanitario SARS COV. 2 Región de Magallanes y Antártica", de 2021.

oAcreditar y documentar los certificados de experiencia del personal en el proyecto "Actividades de apoyo epidemiológico sanitario SARS COV. 2 Región de Magallanes y Antártica", de 2021.

oAcreditar y documentar los certificados de título profesional del personal en el proyecto "Actividades de apoyo epidemiológico sanitario pandemia por SARS COV. 2 Región de Magallanes", de 2022.

oAcreditar y documentar los certificados de experiencia del personal en el proyecto "Actividades de apoyo epidemiológico sanitario pandemia por SARS COV. 2 Región de Magallanes", de 2022.

oRemitir antecedentes que permitan determinar el detalle de los gastos (operaciones e insumos) asociados a las prestaciones en la rendición del proyecto "Reparación en salud física integral prioritaria...".

oRemitir antecedentes que permitan dar cumplimiento al compromiso sobre la revisión de la rendición del proyecto “Disminución de la brecha de atención de salud de la mujer...".

oTodas las observaciones catalogadas como AC y C que se mantienen pendientes deben acreditarse y documentarse en el SSA-CGR en un plazo de 60 días hábiles.

4.Medidas Correctivas Continuas: El GORE Magallanes debe implementar medidas para ajustar sus procedimientos y asegurar el cumplimiento normativo en lo sucesivo, incluyendo:

oDar estricto cumplimiento a los manuales de procedimientos para iniciativas no concursables.

oFundamentar debidamente toda excepción al principio de concursabilidad en asignaciones directas.

oAjustarse a manuales internos y Res. N° 30/2015 para no asignar recursos a instituciones con rendiciones pendientes.

oExigir el comprobante de ingreso de las entidades privadas beneficiarias.

oAjustarse a los procedimientos de supervisión de proyectos.

oAjustar procedimientos de rendición de cuentas para evitar la falta de detalle y verificar el uso pertinente de recursos, incluyendo la relación entre proveedores y fundaciones.

oImplementar resguardos para agilizar el cierre administrativo y reducir los plazos de revisión de rendiciones.

oAjustarse a las nuevas instrucciones sobre garantías (Circular N° 20, de 2023).

oEstablecer mecanismos para el correcto control y registro oportuno de garantías.

oAjustarse a la exigencia de presentar dos cotizaciones según los manuales de procedimiento.

Es fundamental que el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena atienda diligentemente los requerimientos de la Contraloría Regional, implemente las medidas correctivas necesarias y colabore con los procedimientos disciplinarios y las investigaciones judiciales para asegurar la correcta y transparente administración de los recursos públicos.

