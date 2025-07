CARLOS ESCAFFI, CULMINA VIAJE DE FE POR CHILE RECORRIENDO MÁS DE 5,400 KM Y AFIRMA “TENGO CONTEMPLADO QUE, UNA VEZ AL MES, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA TENDRÁ PRESENCIA EN CADA REGIÓN DEL PAÍS, Y ÉSTA OBEDECERÁ A UN GABINETE DESCENTRALIZADO”

Carlos Escaffi, postulante a candidato independiente a la presidencia de la República, concluyó el lunes 7 su viaje de fe por todo el país. Fueron más de 5,400 kilómetros por tierra en los que recorrió Chile desde Chacalluta en Arica hasta Puerto Natales en Magallanes, además de Chiloé, ocasión en la que también estuvo en Castro.

Así Escaffi, postulante a candidato independiente que empezó esta peregrinación de a pie conversando con el ciudadano invisibilizado desde septiembre pasado, ha logrado movilizar e interpretar el hastío social generalizado, el rechazo hacia la política y lo político, ha logrado tocar el corazón de la madre o el jubilado que no tenía ningún interés en tomar parte de alguna iniciativa que tenga como objeto poner un alto a la política convencional, y que hoy, bajo su lema de limpiar y ordenar Chile, cierran filas levantando sus voces, no solo promoviendo las más de 36,000 firmas que necesita para inscribir su candidatura, sino que le abren las puertas de sus casas de manera inopinada en un gesto de expresa confianza, tal cual ocurrió en Iquique el domingo recién pasado, cuando el postulante a candidato venía bajando de Colchane. Una familia le pidió que pasara por su casa en horas de la noche para dialogar y manifestarle su apoyo.

Durante los últimos 1,200 kilómetros de recorrer por tierra la región de Arica y Parinacota, así como también la Región de Tarapacá, particularmente Chacalluta (Arica), frontera con Perú, y Colchane (Iquique) frontera con Bolivia, Escaffi, también conocido como el “factor sorpresa” o “cisne negro” estuvo en lugares inaccesible como, por ejemplo, constató in situ lo que significa atravesar las zanjas expuestas en la frontera para evitar el paso de migrantes ilegales, conversar con miembros de nuestro Ejército y Carabineros sobre las complejidades propias de la labores de resguardo de nuestra soberanía que enfrentan a diario, particularmente, lo que significa custodiar más de 800 kilómetros de frontera entre Chile y Bolivia, con una dotación escasa de Carabineros que hacen labores sobrehumanas, no solo exponiendo sus vidas para salvaguardar nuestra soberanía, sino que también, rescatando a familias de migrantes ilegales que quedan atrapados en humedales bajo cero grados en pasos clandestinos.

Escaffi al concluir este último tramo de lo que fue esta travesía de fe señala: “Este emotivo viaje a nuestro extremo norte no solo ratifica lo que hemos visto en el resto del país, la ausencia y olvido del Estado, la invisibilidad social, sino que, además, contrasta las prioridades y necesidades sociales levantadas en mi propuesta y evidencia la necesidad urgente de tener un proyecto país común para Chile”.

“He visto una Arica empobrecida, aislada de Chile, insegura, que sino fuera por el Morro de Arica que custodia nuestro Ejército habría perdido la identidad, he conversado con adultos mayores que se quiebran al contarte sus penurias, parejas de ancianos que tiene que mendigar para mantenerse y ni qué decir de lo que significa tener una salud de calidad. Vi un Arica insegura, con un narcotráfico creciente, trata de personas y delitos con violencia, migración irregular, desempleo de dos dígitos y ausencia de fomento de inversión”.

Mientras que en Iquique la situación no fue distinta, Escaffi comenta: “En Iquique me tocó presenciar robo con violencia camino a Alto Hospicio, al conversar con el ciudadano percibo incertidumbre, miedo, desesperanza, frustración, impotencia, rabia, una suma de estrés regional. La problemática regional es también impactada por la presencia de bandas criminales, migración desbordada, hacinamiento, ornato descuidado, calles sucias y fétidas, ausencia de oportunidades para jóvenes, carencia de espacios públicos seguros, contaminación industrial y un narco que avanza implacable ante la impavidez de las autoridades”.

Finalmente, Carlos Escaffi afirma: “Cumplí lo que ofrecí, interiorizarme de la problemática nacional, es decir, recorrer todo Chile con mis monedas. Una vez más, garantizo independencia, no tengo financistas y tampoco partidos políticos que vengan a presionar, me da asco la politiquería, el pituto. Estoy acá firme y convencido, no solo por mis credenciales profesionales y académicas, sino que por amor y civismo por Chile. Empecé este proyecto porque soy un convencido que los chilenos necesitamos darnos una oportunidad y decirle no al financiamiento nauseabundo de la política, a los políticos de siempre que solo dividen y buscan enfrentamientos y también a aquellos que, consecuencia de cargos previos controvertidos, hoy buscan seguir figurando”

“He recorrido Chile sin bombos ni platillos, con mucho esfuerzo, sin multitudes, solo con chilenos que salían a mi paso. Pero también he recorrido Chile con el corazón de un chileno aperrado, trabajador, que se preparó 25 años para este momento, para tener el honor de servir a Chile con fe y amor, con mano dura y justicia, con unidad y con humildad, pero sobre todo con la verdad”.

En otro momento, Escaffi enfatizó: “Mi gobierno se caracterizará por entregar señales concretas de descentralización efectiva y sintonía social, de hecho, tengo contemplado que, a lo menos, una vez al mes, el presidente de la República tenga presencia en cada región del país, y ésta obedecerá a un gabinete descentralizado, en donde dicho gabinete en pleno sesionará una vez cada 4 semanas en regiones. Me parece impensable que solo se mire a las regiones desde Santiago o solo se recurra a ellas de manera reactiva”. Chile necesita un “papá” que visite a sus hijos, los escuche y los visibilice”, señaló.

¿Quién es Carlos Escaffi, el hombre que limpiará y ordenará Chile?

Carlos Escaffi, 47, casado, 3 hijos, titulado en administración y gerencia, magister en ciencias políticas y relaciones internacionales, porteño, nacido y criado en los cerros de Valparaíso, no viene del mundo político, es un chileno hijo del rigor, del trabajo, del esfuerzo, y creyente en la meritocracia, que decidió actuar. Un hombre con la experiencia, formación y determinación para limpiar y restaurar el orden y el respeto.

