PROCHILE MAGALLANES DESTACA FUERTE ALZA DE 45,7% EN EXPORTACIONES REGIONALES

La directora regional de ProChile en Magallanes, Alejandra Covacevich, destacó el relevante aumento de las exportaciones locales durante el primer semestre de 2025, que crecieron un 45,7% en comparación al mismo período del año pasado, alcanzando los US$ 766 millones.

"Esta es una buena noticia para la Región de Magallanes, porque son miles las familias cuyos empleos e ingresos dependen de las exportaciones", indicó la autoridad.

Según los datos entregados por el Departamento de Inteligencia de Mercado de ProChile con cifras del Servicio Nacional de Aduanas, el impulso a las exportaciones regionales estuvo liderado por los sectores pesca y acuicultura y manufacturas, con aumentos del 20,2% y 94,6%, respectivamente.

En el período enero-junio las exportaciones del sector pesca y acuicultura alcanzaron los US$ 413 millones. Dentro de este sector, destacaron los envíos de salmón y trucha (US$ 346 millones y crecimiento del 18,3%), centolla (US$ 23 millones, +47,5%) y bacalao de profundidad (US$ 23 millones, +34,6%). Otros productos destacados fueron merluza, erizos de mar y congrio, que mostraron importantes alzas.

En manufacturas, lo más relevante fueron las exportaciones de metanol que alcanzaron los US$ 292 millones y un crecimiento de 96,1%. También aparecen aquí los envíos de lana ovina por US$ 7 millones y los equipos de transporte marítimo por US$ 4 millones.

En cuanto a los destinos, los principales mercados para los productos magallánicos durante el primer semestre fueron Brasil (US$ 300 millones, +33,6%), Estados Unidos (US$ 167 millones, +32,9%) y China (US$ 104 millones, +33,3%).

Otro dato relevante señala que la región registró un total de 76 empresas, las que realizaron exportaciones correspondientes a 129 productos a un total de 49 mercados.

"En ProChile estamos trabajando por facilitar las exportaciones desde la región, aumentar la diversificación y dar mayor dinamismo en la base exportadora local, consolidando a Magallanes como un actor relevante en los envíos de productos del mar y manufacturas a nivel nacional", concluyó Alejandra Covacevich.

