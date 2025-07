“AHORA HAY QUE SEGUIR Y VIGILAR”: CONSEJERA REGIONAL ENFATIZA FISCALIZACIÓN TRAS APROBACIÓN DEL PEDZE

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la Consejera Regional Roxana Gallardo Concha conversó acerca de la reciente aprobación de la Política Especial de Zonas Extremas (PEDZE), abordando sus alcances, críticas y desafíos futuros.

Durante el espacio, Gallardo Concha explicó que “había que aprobarlo; la crítica para no aprobarlo era que había poca participación ciudadana, no habían puntos claros, muchos de los alcaldes nos hicieron ver que no se hizo el trabajo de consulta ciudadana de salida”. Recalcó que este cuestionamiento sobre la participación y claridad debe servir de lección para fortalecer los procesos venideros.

Sobre la naturaleza del PEDZE, sostuvo que “en fondo es una hoja de ruta de lo que hay que hacer de aquí en adelante; muchos de esos proyectos no se concretarán dentro de los 10 años, yo creo que se concretará cerca de 1/3”. Una estimación que, aunque reconoce limitaciones, propone una vía para orientar el desarrollo en zonas extremas.

La consejera también destacó los efectos positivos del financiamiento vinculado al PEDZE: “es un apalancamiento de recursos que ha tenido buenos resultados en los últimos años”. Sin embargo, advirtió que queda labor por delante. “Ahora hay que seguir y vigilar”, indicó, enfatizando la importancia del seguimiento para asegurar la correcta ejecución de los proyectos señalados.





