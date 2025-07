JACQUES ROUX VIDAL (EVOPOLI): “ESTOY CONVENCIDO DE QUE EVELYN MATTHEI TIENE LAS SOLUCIONES MÁS PERTINENTES AL CHILE ACTUAL”

Esta mañana, en el estudio de Polar Comunicaciones y en el programa “Buenos Días Región”, el secretario regional de EVOPOLI, Jacques Roux Vidal, conversó con la comunidad sobre temas clave para la región, profundizando en el Plan Estratégico de Desarrollo Zonal (PEDZE), el Centro Antártico Internacional y la última etapa de las candidaturas presidenciales.

En relación con la aprobación del PEDZE, Roux Vidal señaló que “no han dado a conocer por qué es tan importante, casi siempre los escucho por el tema del presupuesto que va a llegar a la región, el plan contempla 2,4 billones de pesos pero no es que estén asegurados”. El dirigente destacó que lo crucial no son solo los montos, sino “la metodología”: “se toma una metodología que considera costo/beneficio para el resto del país y se toma para nuestra región costo/eficiencia... eso siento que hace bueno este plan para allá de los montos”.

Respecto a la duración proyectada del plan, expresó preocupación: “al ser una política pública permanente es algo positivo, respecto al tema de los 10 años la bajo el perfil al tema, siento que es mentirle un poco a los vecinos, en 10 años es imposible que se terminen estos proyectos, son muchos, financieramente no creo que dé”. No obstante, valoró la flexibilidad del nuevo PEDZE: “es más flexible el plan, en el plan anterior no se podía eliminar ni agregar proyectos, era súper rígido el plan, en este plan sí se hace flexible, es positivo, en el transcurso de los años pueden ir cambiando prioridades”.

Sobre el proyecto del Centro Antártico Internacional, Roux Vidal reconoció su potencial, aunque cuestionó el monto destinado: “es un buen proyecto si aquí la crítica que hago es que 160 mil millones de pesos es mucho, sabiendo que capaz se pudo haber hecho por etapas, no fueron estratégicos en lo que respecta al diseño”. Además, advirtió que “costo más de 1.200 millones de pesos solo el diseño es mucha plata, la idea perfecto, pero cómo se abarca es mi punto en varios proyectos como este”.

Finalmente, en torno a los resultados de las primarias presidenciales, con la victoria de Jeannette Jara y la relevancia de Evelyn Matthei, Roux Vidal señaló que “ahora parte la carrera más de verdad, donde quedan 5 meses aproximadamente, donde ahora va a primar el tema de las ideas y en lo que cada candidata vayan a hacer sus prioridades principales”. Con claridad, manifestó su respaldo a Matthei: “estoy convencido de que Evelyn Matthei tiene las prioridades y las soluciones más pertinentes al Chile actual”.

