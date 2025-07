CÉSAR CIFUENTES (PRI) CUESTIONA LENTITUD DEL GOBIERNO EN PERMISOS PARA EL HIDRÓGENO VERDE Y CRITICA CARÁCTER PROPAGANDÍSTICO DEL PEDZE

En el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el presidente regional del PRI, César Cifuentes, abordó diversos temas de actualidad regional y nacional, expresando su preocupación por el desarrollo del hidrógeno verde en Magallanes, la reciente aprobación del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), y los resultados de las primarias políticas.

Cifuentes manifestó su inquietud respecto al futuro de la industria del hidrógeno verde en la región, afirmando que "nuestra región tiene todas las condiciones para ser un gran productor de H2V, pero no entiendo qué pasa con el gobierno respecto a los permisos para esta industria", cuestionando la lentitud del Ejecutivo en facilitar el avance de esta alternativa energética estratégica.

En cuanto al PEDZE, si bien valoró positivamente la inversión proyectada, no ocultó sus reparos respecto al momento en que se aprueba este plan: "Me parece fantástico la cantidad de plata que se piensa invertir en nuestra región, pero a la vez me parece muy de una patudez tremenda, está terminando este gobierno, el gobierno regional no va a ser el mismo cuando esto se empiece a desarrollar, están comprometiendo plata para un Chile de 10 años más y el déficit que deja este gobierno es tremendo".

Además, cuestionó algunos de los proyectos incluidos en el plan, señalando que "a veces es un poco más de propaganda de tipo político que más que algo que se vaya a concretar". Fue particularmente crítico con la inclusión del Centro Antártico Internacional, al indicar que se trata de "miles de millones de pesos para algo que no tiene ningún peso social ni tampoco un retorno monetario".

Sin embargo, también destacó aspectos positivos del PEDZE, como la pavimentación en el Parque Nacional Torres del Paine y el alcantarillado en San Gregorio: "fabuloso, necesario, eso puede traer un mayor interés en visitar el parque... el tema de los caminos, me parece súper bien". No obstante, insistió en que “me parece un poco patudo o de aprovechar un poco vender este gran plan para cuando concretarlo no estará gran parte de la gente que está ahora en el gobierno regional y central, va a depender de lo que pase con las elecciones que vienen".

Sobre los recientes resultados de las primarias, Cifuentes señaló que eran previsibles: "se venía venir, había encuestas, sabíamos un poco que la persona que iba a ganar eso es Jara, del Partido Comunista, lo cual es extraño pero bien, esto claramente va a polarizar las próximas elecciones". En ese contexto, advirtió la necesidad de representación del centro político: "el centro necesita estar representando... si la gente de izquierda decidió representarse a través de la figura de Jeannette Jara, la gente de derecha se representa con José Antonio Kast, pero queda toda la gente de centro que necesita verse representada".

En relación con los candidatos de la oposición, expresó su escepticismo respecto a los pronósticos triunfalistas: “es un tremendo error darse por ganador, eso no debería ser, queda un montón de tiempo, pueden pasar un montón de cosas”. También mencionó la situación de Evelyn Matthei: “está cayendo en casi caída libre en términos de encuestas, pero queda mucho paño por cortar en relación a eso”.

Cifuentes concluyó su intervención reiterando que todavía hay muchas definiciones por venir, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, y que el escenario electoral sigue abierto y dinámico.





