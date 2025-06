LAS ARTES APORTAN A LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MUJERES DE PUNTA ARENAS

Herramientas para emprender, recurriendo a las expresiones artísticas, recibieron mujeres de la ciudad de Punta Arenas, tras completar un taller de serigrafía, impulsado de manera conjunta por cuatro entidades del Estado.

El mediodía de este jueves, quince integrantes del programa Mujeres Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG), ejecutado por la Delegación Regional Presidencial, fueron certificadas luego de completar un mes de capacitación en la técnica que permite estampar en tela utilizando tinta y una malla.

La iniciativa, que tuvo como propósito promover la autonomía económica en mujeres, contó con la activa participación y financiamiento de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el proyecto Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional.

“Esperamos que esto les sirva para poder emprender o mejorar sus emprendimientos, además de perfeccionarse, a lo mejor, en estas áreas”, sostuvo la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruíz, tras la ceremonia de certificación y exhibición de trabajos, efectuada en el hall del edificio Magallanes (Menéndez con Bories).

Para la alumna Ana Guerrero, el taller fue “algo nuevo, creativo. Me gusta todo lo que es manualidad, pero esta no la conocía y la verdad es que me encantó y me enamoré a medida que fui aprendiendo”, comentó.

La tallerista, la artista visual Griselda Bontes, explicó que el espacio de formación, que consideró ocho clases durante el presente mes, consistió en enseñar “las técnicas básicas de serigrafía para aprender a estampar, armar un bastidor, poner la tela, tensarla, aplicar un bloqueador y técnicas también de stencil. Y realizar después el estampado en poleras, delantales y telas”.

Esta iniciativa se llevó a cabo por segundo año consecutivo, en respuesta y priorización de las participantes.

EN BARRIO JUAN PABLO II

En el barrio Juan Pablo II de Punta Arenas, también se replicó la experiencia, guiada por la artista Griselda Bontes. La tarde de este jueves trece vecinas del sector recibieron su certificado tras completar el ciclo de clases. Esta vez la propuesta fue impulsada por el programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y la Seremi de las Culturas.