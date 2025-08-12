GASCO MAGALLANES RESPALDA NUEVA VERSIÓN DE JORNADAS GANADERAS QUE SE REALIZARÁN ESE FIN DE SEMANA

Este jueves y viernes se desarrollará la XXVIII versión de las Jornadas Ganaderas organizadas por Asogama y respaldadas permanentemente por GASCO Magallanes. En ese sentido, Gonzalo Herrera Albornoz, Gerente Comercial de la empresa destacó que la compañía distribuidora de gas natural y GLP "apoya las actividades que hace la ganadería en la región, asociados a quienes se desempeñan en Tierra del Fuego especialmente".





Junto con invitar a la comunidad a participar de esta actividad, el ejecutivo dijo que GASCO Magallanes entrega soluciones energéticas "a los clientes de la ganadería, en las distintas localidades de la región, principalmente a estancieros, para operar con generación eléctrica con gas y también soluciones mixtas con aerogeneración o con paneles fotovoltaicos".





Gerardo Otzen, Presidente de Asogama, explicó que durante las Jornadas Ganaderas se abordarán temas tales como perros asilvestrados, fracking horizontal a cargo de Enap, bonos de carbono, mercado de carne, señalada en ovinos, enfermedades parasitarias y simulación de manejos ovinos, entre otros.





Destacó especialmente la exposición que realizará el magallánico Fabian Jaksic, Premio Nacional de Ciencias.





"Es un punto de reunión para que se junten los ganaderos, profesionales que trabajan en el agro. La entrada es gratuita y va a ser transmitido por YouTube para que se puede ver en el mismo momento o tiempo después porque quedará en la página de YouTube de Asogama", expresó finalmente Otzen.

