Punta Arenas,
5 de enero de 2026

CONCEJAL MIGUEL CONTRERAS NIEGA HABER EMITIDO DICHOS PUBLICADOS POR LA PRENSA AUSTRAL

Buenos días región.

concejalcontreras

El concejal de Punta Arenas, Miguel Contreras Bravo, abordó esta mañana una serie de aclaraciones públicas durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, a raíz de un artículo publicado por el medio La Prensa Austral titulado “Concejal Contreras cuestionó rol de Radonich como ‘gestor de viviendas’ y acusó de repartirse cuotas de poder con Bianchi”.

En la instancia, el edil fue enfático en señalar que no ha emitido, autorizado ni enviado ninguna de las declaraciones que se le atribuyen en dicha publicación, desmintiendo de manera clara y categórica el contenido del artículo. Contreras manifestó su preocupación por la difusión de información que, según indicó, no corresponde a expresiones realizadas por él ni a canales oficiales de comunicación de su parte.

En ese contexto, el concejal señaló que su principal interés es esclarecer el origen de dichas declaraciones, indicando que “solo quiero saber quien fue, si esa IP corresponde a una seremia o algún político lo haremos visible, si esa persona se quiso hacer pasar por mi”. Asimismo, recalcó la gravedad que reviste el hecho de que terceros puedan emitir opiniones o juicios públicos atribuyéndolos falsamente a una autoridad electa.

Finalmente, Miguel Contreras reiteró que continuará solicitando las aclaraciones correspondientes para transparentar la situación ante la ciudadanía, enfatizando la importancia de resguardar la veracidad de la información y la responsabilidad en el ejercicio del debate público, especialmente cuando se trata de declaraciones que pueden afectar la honra y el rol institucional de las autoridades locales.



MÁS DE UN CENTENAR DE EMPRENDIMIENTOS SERÁN PARTE DE UNA NUEVA EDICIÓN DE EXPO MAGALLANES

MUNICIPIO DESTINARÁ $30 MILLONES EN 2026 PARA RECUPERAR MOBILIARIO URBANO RAYADO

​Ocho espacios públicos de alta concurrencia serán intervenidos por cuadrillas municipales mediante trabajos de pintura y mantención.

14 ESTUDIANTES DE MAGALLANES SE DISTINGUEN POR SUS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y LA REGIÓN ALCANZA PUNTAJES SOBRE EL PROMEDIO NACIONAL EN COMPRENSIÓN LECTORA E HISTORIA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

JAIME ARTEAGA VERA ASUME COMO NUEVO DIRECTOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERÓN

COSECHA DE SALMÓN EN MAGALLANES LOGRA IMPORTANTE INCREMENTO EN OCTUBRE DE 2025

LOS TIEMPOS NUEVOS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SALIDA DE MADURO

FERIADO DE AÑO NUEVO CONCLUYÓ CON BALANCE POSITIVO Y SIN ACCIDENTES GRAVES

