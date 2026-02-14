Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

14 de febrero de 2026

PDI PUNTA ARENAS DETIENE A SUJETO POR MICROTRÁFICO: EN SU DOMICILIO MANTENÍA CANNABIS, HONGOS PSILOCYBE Y MÁS DE $6 MILLONES EN EFECTIVO

Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado. ​

7836bad4-a592-447b-aa4a-b95814c18d3d

A raíz de diligencias investigativas desarrolladas por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía Local, Detectives detuvieron a un hombre adulto, de nacionalidad chilena, por infracción al Artículo 4° de la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Al respecto, el Subprefecto Alfonso Salazar, jefe de la BRIANCO Punta Arenas, señaló: “Se logró hallar evidencia que daba cuenta del hecho investigado. El imputado mantenía al interior de su domicilio Cannabis dosificada y a granel, evidencias de interés criminalístico, elementos de dosificación y una alta suma de dinero en efectivo que bordea los seis millones y medio de pesos, cuyo origen y tenencia no pudo acreditar”.

En el procedimiento se incautaron 90,95 gramos de Cannabis a granel y 2,13 gramos de Hongo Psilocybe, droga que de haber sido comercializada en la región, habría generado ganancias aproximadas al millón de pesos.

Además, se incautaron bolsas dosificadoras, una balanza digital y $6.531.000 en dinero efectivo. Según expresó el jefe policial, la alta suma de dinero respondería a que el sujeto se habría estado dedicando a la venta de droga en su domicilio y en los alrededores de forma permanente. 

Este sábado, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para la respectiva audiencia de control.


pdimarihuanachabunco

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA CERCA DE OCHO KILOS DE CANNABIS EN PARQUE CHABUNCO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI PUNTA ARENAS DETIENE A SUJETO POR MICROTRÁFICO: EN SU DOMICILIO MANTENÍA CANNABIS, HONGOS PSILOCYBE Y MÁS DE $6 MILLONES EN EFECTIVO

Leer Más

Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado.


Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado.


7836bad4-a592-447b-aa4a-b95814c18d3d
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2026-02-14 at 10

EMOTIVA CONMEMORACIÓN ANTICIPADA DEL DÍA DEL CÁNCER INFANTIL REUNIÓ A FAMILIAS Y EQUIPO DE SALUD

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
7836bad4-a592-447b-aa4a-b95814c18d3d

PDI PUNTA ARENAS DETIENE A SUJETO POR MICROTRÁFICO: EN SU DOMICILIO MANTENÍA CANNABIS, HONGOS PSILOCYBE Y MÁS DE $6 MILLONES EN EFECTIVO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
foto para sitio polar

CARABINEROS DETUVO A CONDUCTOR TRASLADANDO A 15 TURISTAS BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL EN PUERTO NATALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Germán Flores Mora, Concejal de Punta Arenas

CONCEJAL GERMÁN FLORES RESPALDA DESIGNACIÓN DE DELEGADA PRESIDENCIAL