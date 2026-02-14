PDI PUNTA ARENAS DETIENE A SUJETO POR MICROTRÁFICO: EN SU DOMICILIO MANTENÍA CANNABIS, HONGOS PSILOCYBE Y MÁS DE $6 MILLONES EN EFECTIVO

A raíz de diligencias investigativas desarrolladas por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía Local, Detectives detuvieron a un hombre adulto, de nacionalidad chilena, por infracción al Artículo 4° de la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Al respecto, el Subprefecto Alfonso Salazar, jefe de la BRIANCO Punta Arenas, señaló: “Se logró hallar evidencia que daba cuenta del hecho investigado. El imputado mantenía al interior de su domicilio Cannabis dosificada y a granel, evidencias de interés criminalístico, elementos de dosificación y una alta suma de dinero en efectivo que bordea los seis millones y medio de pesos, cuyo origen y tenencia no pudo acreditar”.

En el procedimiento se incautaron 90,95 gramos de Cannabis a granel y 2,13 gramos de Hongo Psilocybe, droga que de haber sido comercializada en la región, habría generado ganancias aproximadas al millón de pesos.

Además, se incautaron bolsas dosificadoras, una balanza digital y $6.531.000 en dinero efectivo. Según expresó el jefe policial, la alta suma de dinero respondería a que el sujeto se habría estado dedicando a la venta de droga en su domicilio y en los alrededores de forma permanente.

Este sábado, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para la respectiva audiencia de control.

