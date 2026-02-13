LOVE BOMBING, GHOSTING Y CRUSH: LAS PALABRAS EN INGLÉS QUE ESTÁN REDEFINIENDO EL AMOR EN CHILE

“Mi pareja me hizo ghosting”, “mi crush parece interesado(a) en mí” o “eso que haces me da cringe” son algunas de las expresiones que utilizan jóvenes entre 20 y 30 años (Generación Z y Millennials), y que hoy se repiten con frecuencia en redes sociales al momento de hablar de romances, citas y vínculos afectivos.

Y es que varios anglicanismos, que en un comienzo eran propios de países de habla inglesa, se han instalado con fuerza en el vocabulario juvenil en Chile. En muchos casos, estos términos se usan para describir conductas o dinámicas relacionales que pueden considerarse dañinas o incluso tóxicas dentro de cualquier vínculo personal y, que antes no tenían una palabra tan directa para ser explicadas dentro de una relación.

En este contexto, no se trata sólo de la incorporación de nuevas palabras ni de una moda lingüística pasajera, sino de un reflejo de transformaciones culturales más profundas en la forma en que las nuevas generaciones se vinculan afectivamente, especialmente a través de plataformas digitales como las redes sociales, que hoy son concebidas por estos grupos como espacios centrales de interacción y relacionamiento.

“El lenguaje evoluciona junto con la sociedad, y hoy los jóvenes necesitan palabras que les permitan identificar experiencias emocionales que antes eran difíciles de nombrar. El inglés, al ser un idioma global y muy presente en redes, series y plataformas digitales, se transforma en una fuente natural para incorporar nuevos conceptos”, explica Martina Alessio, Business Support Specialist de Berlitz Chile, centro con 148 años de trayectoria y referente mundial en la enseñanza de idiomas, con presencia en más de 70 países.

Desde su mirada, el uso de estos términos también cumple una función práctica: sintetizar situaciones complejas en una sola palabra. “Decir ghosting comunica de inmediato una experiencia emocional compartida por muchos, sin necesidad de largas explicaciones. Eso genera identificación y validación, especialmente en temas tan sensibles como las relaciones”, agrega la experta.

Ahora bien, este fenómeno no responde a un cambio cultural reciente ni exclusivo de los últimos tres años. Por el contrario, se trata de una transformación que comenzó a gestarse lentamente hace al menos una década, cuando expresiones en inglés como touch and go —utilizada para describir relaciones inestables, intermitentes o sin mayor compromiso— y remember —asociada a la idea de retomar el contacto con alguien del pasado, especialmente en el plano afectivo— comenzaron a popularizarse en el lenguaje cotidiano y digital de los jóvenes.

Cuando el idioma hace match con las emociones

Este cruce entre idioma, cultura digital y emociones es especialmente visible en la Generación Z y los millennials más jóvenes, quienes crecieron expuestos a contenidos en inglés desde temprana edad. Para ellos, mezclar idiomas no es una barrera, sino una forma natural de comunicación que refleja su identidad globalizada.

No obstante, la especialista advierte que este fenómeno también abre oportunidades de aprendizaje. “El interés por estas palabras demuestra que existe una conexión directa entre idioma y experiencia personal. Aprender inglés hoy no sólo tiene que ver con el ámbito laboral, sino también con comprender mejor el mundo, las relaciones y las conversaciones que atraviesan nuestra vida cotidiana”, afirma.

Por otro lado, el interés de los jóvenes por el inglés está respaldada en cifras. Berlitz Chile, que ofrece clases presenciales, online o híbridas que permiten compatibilizar el aprendizaje con estudios universitarios o trabajo, algo especialmente valorado por el público joven, reportó en 2025 un aumento del 30% en sus matrículas entre el segmento 18 y 35 años, con el inglés como el idioma preferido por el 95% de los nuevos alumnos.

Diccionario de las palabras que debes conocer hoy para hablar de amor y emociones

“Es importante entender que el idioma está vivo. Entenderlo es también entender cómo nos relacionamos, cómo ponemos límites y cómo expresamos lo que sentimos”, explica la profesional que, a continuación entrega un listado de palabras claves para poder entender mejor cómo los jóvenes de hoy expresan y viven sus emociones.

Red flag: señal de alerta en una relación. Hace referencia a actitudes, comportamientos o situaciones que podrían anticipar problemas emocionales o vínculos poco sanos.

Green flag: lo opuesto a una red flag. Son señales positivas que indican una relación saludable, respetuosa y con buena comunicación.

Timing: momento o etapa en la que se encuentra una persona para iniciar o sostener una relación. Suele usarse para justificar por qué una relación no prospera, más allá del interés mutuo.

Situationship: vínculo afectivo ambiguo, sin definición clara ni compromiso formal, que no llega a ser una relación estable pero tampoco es algo casual.

Cringe: sensación de vergüenza ajena o incomodidad frente a una actitud, comentario o comportamiento, especialmente en contextos románticos.

Love bombing: estrategia de conquista basada en demostraciones excesivas de afecto, atención o promesas al inicio de una relación, que luego suelen desaparecer o volverse controladoras.

Ghosting: cortar todo tipo de comunicación de manera abrupta y sin explicación, desapareciendo del vínculo de un día para otro.

Date: cita romántica entre dos personas con el objetivo de conocerse o evaluar una posible relación.

Dating: proceso de salir con una o más personas, sin necesariamente establecer una relación formal, común en etapas iniciales de conocimiento.

Match: coincidencia entre dos personas en una aplicación de citas, cuando ambas muestran interés mutuo.

Crush: atracción o interés romántico, generalmente inicial o no declarado, hacia otra persona.

Gaslighting: manipulación emocional que busca hacer dudar a la otra persona de su percepción, recuerdos o emociones.

Hook up: encuentro casual, generalmente físico, sin compromiso emocional.

