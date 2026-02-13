ITS SIGUEN SIENDO DESAFÍO EN MAGALLANES: HOSPITAL DE NATALES REFUERZA LLAMADO PREVENTIVO EN EL DÍA DEL CONDÓN

De acuerdo con información del Ministerio de Salud, las ITS siguen representando un desafío relevante para la salud pública en la región de Magallanes. En el caso del VIH, durante 2024 se registraron 46 nuevos casos y, entre enero y septiembre de 2025, se notificaron 26 casos. Durante 2025, la mayor parte de los nuevos diagnósticos se concentró en personas entre 20 y 39 años, principalmente en hombres.

Respecto a algunas ITS como la gonorrea 21 casos entre enero y octubre de 2025. Todos los casos notificados corresponden a hombres y se concentran principalmente en el grupo de 15 a 29 años. En relación con la sífilis, en Magallanes se registraron 80 casos entre enero y octubre de 2025, lo que representa una leve disminución respecto del año anterior, aunque continúa siendo una infección que requiere vigilancia estrecha.

La encargada del Programa de VIH e ITS de la Seremi de Salud, Constanza Bravo, explicó que “el uso correcto y constante del preservativo, el testeo regular de VIH e ITS y la consulta oportuna ante cualquier molestia, herida, secreción inusual o cambio en el cuerpo son fundamentales para detectar a tiempo y tratar estas infecciones de manera efectiva. Mientras antes se diagnostican, mejor es el pronóstico y menor el riesgo de complicaciones o de transmisión a otras personas”.

Por su parte, la Matrona y Jefa (s) del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Natales, Camila Guerrero, destacó que “es fundamental reforzar el uso de métodos de prevención, y tomarle el peso a estas infecciones. Si bien muchas ITS tienen tratamiento, lo ideal es prevenir antes de llegar a esa instancia. Como hospital y red asistencial generamos espacios de prevención y pesquisa tanto en la urgencia como en los policlínicos, además de controles y seguimiento clínico. Sin embargo, hacemos un llamado a la población a mantener el autocuidado, informarse y utilizar los métodos de protección disponibles”.

El Hospital de Natales cuenta con diversas prestaciones orientadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de ITS y VIH, incluyendo consejería en salud sexual, acceso a testeo, atención clínica, derivación especializada y seguimiento de casos. Asimismo, se promueve activamente la educación en autocuidado y el acceso a métodos de protección, reforzando el compromiso institucional con la salud pública y el bienestar de la comunidad.

