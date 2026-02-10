Punta Arenas,
10 de febrero de 2026

“ENGAÑOS” APUESTA POR EL BRILLO Y LA COMEDIA EN MAGALLANES

Zona Puuy

Sue Preem y Jennifer Picklein

En una nueva edición de Zona Puuy, programa de Polar Comunicaciones, Natalia Vera, directora de la productora Humor Bajo Cero, junto a las artistas Sue Preem y Jennifer Pickein, dieron a conocer los detalles del estreno de “Engaños: Tributo al Musical Mentiras”, una propuesta escénica que busca fusionar el teatro con el arte drag en un formato cercano al público regional.

La obra está inspirada en el exitoso musical mexicano escrito por José Manuel López Velarde, que lleva más de 16 años en cartelera en distintas versiones. Sin embargo, según explicó Vera, esta adaptación es “más chilena y más acotada”, incorporando un tinte magallánico y condensando la duración para ajustarse al público local, sin perder los hitos más importantes de la historia original.

Desde la producción señalaron que se trata de una apuesta artística desafiante, considerando que el público regional es más conservador, por lo que decidieron acercar el drag a espacios teatrales abiertos mediante la comedia y la música. “Es una apuesta arriesgada pero bonita”, señalaron, destacando que el objetivo es ampliar audiencias y mostrar nuevas expresiones artísticas.

El elenco está conformado por seis artistas: Sue Preem (Lupita), Jennifer Pickein (Dulce), María Fernanda la Diva (Manuela), Luis Torres y Pipe, quienes se integran a la disciplina drag desde el teatro. La dirección está a cargo de Natalia Vera, con apoyo técnico de Casa Nómada y vestuario de Artificio Creaciones.

Las funciones se realizarán los días 14 y 15 de febrero a las 19:00 horas en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, con entrada liberada y acceso por orden de llegada, en una obra apta para mayores de 13 años que promete humor, música, brillo y una mirada renovada del teatro musical en Magallanes.



DETALLES DEL ENCUENTRO DE ILUSTRADORES EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, EN LANZAMIENTO DE LATAM-GPT: "ESTAMOS POSICIONANDO A LA REGIÓN COMO UN ACTOR ACTIVO Y SOBERANO EN LA ECONOMÍA DEL FUTURO"

Daniel D'Alcantara

CONTINUA LA SEMANA INTERNACIONAL DE JAZZ EN LA PATAGONIA – FEBRERO 2026

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SERNAC MAGALLANES DENUNCIA A SUPUESTA EMPRESA DE CUCHILLOS ESPARTACUS CHILE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO POR EVENTUAL ESTAFA

EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN ABRIÓ LA PLATAFORMA 2026 PARA POSTULAR COMO MONITOR O MONITORA

EL AMIGO DE LA FAMILIA