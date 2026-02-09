Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de febrero de 2026

ENCUESTA UANDES: EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA SIGUE VIGENTE, PERO MÁS DEL 80% DE LOS CHILENOS CREEN QUE NECESITARÁN EL APOYO DEL ESTADO

Pese a las dificultades, el "sueño de la casa propia" es considerado como muy importante y bastante importante por el 85% de las personas. Sin embargo, el contexto del mercado dificulta las cosas, por lo que para el 81% el rol del Estado es clave para acceder a la vivienda propia.

casa propia

La situación habitacional continúa siendo una de las principales preocupaciones de los chilenos. Así lo revela la Encuesta Uandes sobre Situación Habitacional, que muestra que, pese al complejo escenario económico, el “sueño de la casa propia” sigue plenamente vigente, aunque hoy se percibe como cada vez más difícil de alcanzar sin apoyo del Estado.

De acuerdo con los resultados del estudio, el 85% de las personas considera importante o muy importante tener vivienda propia, mientras que un 81% estima que el rol del Estado es bastante o muy relevante para poder acceder a ella. Estas cifras se explican en un contexto marcado por el alto precio de las viviendas y las elevadas tasas de interés hipotecarias, que han reducido significativamente la capacidad de compra de los hogares.

Según explica Santiago Truffa, investigador del Centro de Estudios Inmobiliarios de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de los Andes (Uandes), la vivienda no solo cumple un rol habitacional, sino también económico. “La casa es uno de los activos financieros más importantes que tienen las personas. No es solo un techo, sino una forma de ahorrar, acumular riqueza y llegar a la vejez con mayor seguridad financiera”, señala.

El académico advierte que el problema actual responde a una combinación de factores estructurales. Entre 2010 y 2020, los precios de las viviendas prácticamente se duplicaron en términos reales, mientras que los salarios no crecieron al mismo ritmo. A esto se suma el impacto de las tasas de interés: “Pasar de una tasa del 2% a una del 4% a 30 años implica una diferencia muy significativa en el monto total que las personas deben pagar, dejando a muchos fuera del sistema”, explica.

Truffa subraya que, si bien los subsidios históricamente han estado focalizados en los quintiles de menores ingresos, el grupo más tensionado hoy corresponde a la clase media, que no accede a ayudas estatales y tampoco califica para créditos hipotecarios bajo las actuales condiciones del mercado, viéndose obligada a permanecer en el arriendo.

Respecto a las posibles soluciones, el investigador plantea la necesidad de ampliar el apoyo estatal a un grupo más amplio de personas y, al mismo tiempo, expandir la oferta de viviendas, facilitando la disponibilidad de suelo —incluido suelo fiscal— y revisando regulaciones que encarecen los costos de construcción. “Aumentar la oferta permite bajar los precios y ampliar el acceso en un mercado competitivo como el de la vivienda”, afirma.




acopiomunicipios

MUNICIPIOS DE CABO DE HORNOS Y PUNTA ARENAS UNEN ESFUERZOS PARA APOYAR A AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM: CASI LA MITAD DE LOS ENCUESTADOS RESPALDA MANTENER CANDIDATURA DE MICHELLE BACHELET A LA ONU

Leer Más

Un 49% de las personas consultadas se manifestó a favor de que la ex Presidenta continúe su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas, según la encuesta Plaza Pública Cadem de febrero.

Un 49% de las personas consultadas se manifestó a favor de que la ex Presidenta continúe su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas, según la encuesta Plaza Pública Cadem de febrero.

bachelet-kast-768x432
nuestrospodcast
Lourdes Vergara

21 ESTUDIANTES REALIZAN SU PRÁCTICA EN ENAP MAGALLANES EN ÁREAS COMO GEOLOGÍA, LABORATORIOS Y MANTENIMIENTO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
casa propia

ENCUESTA UANDES: EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA SIGUE VIGENTE, PERO MÁS DEL 80% DE LOS CHILENOS CREEN QUE NECESITARÁN EL APOYO DEL ESTADO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
IMG_5695 (2)

COMUNIDAD DE RÍO VERDE REFUERZA SU IDENTIDAD CON EXITOSO ENCUENTRO DE RAYUELA EN ISLA RIESCO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
gps pesca

USO INADECUADO DE GPS SERÁ CAUSAL DE CADUCIDAD DE AUTORIZACIONES PESQUERAS

<