Punta Arenas,
7 de febrero de 2026

DETALLES DEL ENCUENTRO DE ILUSTRADORES EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

Conducido por el historiador Víctor Hernández. ​

paredes

Este programa inició con lo ocurrido el 06 de febrero de 1877, donde se publica el llamado decreto de Miguel Luis Amunátegui, que es muy importante para el posterior desarrollo de la educación universitaria en Chile. Decreto que permite hasta el día de hoy, que las mujeres puedan ingresar a estudiar a las universidades.

En relación al programa, realizado este sábado, Víctor Hernández se refirió a la actividad organizada por la Cormag, un encuentro de más de 50 ilustradores, artistas, motivo por el cual se invitó a Juan Gabriel Paredes y al actor Erinson Paredes.

El programa se puede ver completo aquí



El Cometa Ludo - Zona Puuy

FRIKIGONIA Y PATAGONIA GRÁFICA: LOS PANORAMAS CULTURALES DE ESTE FIN DE SEMANA EN PUNTA ARENAS

ERIKA FARÍAS ES LA DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ELECTO

Leer Más

​Ex gerenta de relacionamiento comunitario de HNH Energy.

​Ex gerenta de relacionamiento comunitario de HNH Energy.

AUMENTÓ MONTO DE LA PENSIÓN GARANTIZADA UNIVERSAL

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DETALLES DEL ENCUENTRO DE ILUSTRADORES EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

PDI PUNTA ARENAS DETIENE A FALSA POLICÍA POR HURTO EN SUPERMERCADO

laguna blanca enap

LAGUNA BLANCA SE ADJUDICA SU PRIMER PROYECTO ENAP IMPULSA PARA FORTALECER LA NOVENA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

