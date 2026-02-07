DETALLES DEL ENCUENTRO DE ILUSTRADORES EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

Este programa inició con lo ocurrido el 06 de febrero de 1877, donde se publica el llamado decreto de Miguel Luis Amunátegui, que es muy importante para el posterior desarrollo de la educación universitaria en Chile. Decreto que permite hasta el día de hoy, que las mujeres puedan ingresar a estudiar a las universidades.

En relación al programa, realizado este sábado, Víctor Hernández se refirió a la actividad organizada por la Cormag, un encuentro de más de 50 ilustradores, artistas, motivo por el cual se invitó a Juan Gabriel Paredes y al actor Erinson Paredes.

El programa se puede ver completo aquí





​

