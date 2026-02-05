Punta Arenas,
5 de febrero de 2026

MUNICIPIO INICIA TALLER DE VERANO PARA DIRIGENTES ADULTOS MAYORES

​La instancia busca fortalecer liderazgos comunitarios y entregar herramientas prácticas a personas mayores interesadas en roles dirigenciales.

ESCUELA DE DIRIGENTES ADULTO MAYOR (5)

​​Con una alta convocatoria, la Municipalidad de Punta Arenas dio inicio a la Escuela de Verano para la Formación Dirigencial de Personas Mayores, una instancia formativa orientada a fortalecer el liderazgo comunitario y el trabajo organizacional de dirigentes y vecinos mayores de 60 años de la comuna.

La actividad, organizada por la Oficina del Adulto Mayor, considera un ciclo de talleres que se desarrollará durante febrero, combinando contenidos teóricos y prácticos vinculados al rol dirigencial, el marco legal de las organizaciones comunitarias y el acceso a distintas fuentes de financiamiento público.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de este tipo de espacios, considerando el importante número de personas mayores que residen en la comuna. "Nuestra ciudad cuenta con cerca de 130 clubes de adultos mayores, pero también con muchos vecinos que no están organizados. Por eso es clave invitarlos a participar, a capacitarse y a conocer las herramientas que ofrece el municipio, desde talleres abiertos para toda la comunidad hasta fondos concursables para proyectos sociales, culturales o recreativos", señaló.

En esa línea, el jefe comunal valoró el rol de los dirigentes como nexo entre el municipio y la comunidad. "Los dirigentes son verdaderos puentes para llegar a los vecinos. Capacitarse les permite postular mejor a fondos, gestionar iniciativas y aprovechar los distintos programas municipales que están disponibles", agregó el edil, agradeciendo además la disposición de cerca de 60 dirigentes que participan de esta escuela durante el periodo estival.

Por su parte, el monitor y profesional de la Oficina del Adulto Mayor, Pablo Trujillo, explicó que esta es la primera vez que se realiza una Escuela de Verano con foco en formación dirigencial. "Esta iniciativa surge a partir de una necesidad expresada por los propios adultos mayores, donde se detecta poco recambio en los cargos directivos. El objetivo es formar nuevos liderazgos y entregar herramientas a quienes ya cumplen funciones dirigenciales", indicó.

Trujillo detalló que el programa se estructura en talleres participativos, que combinan exposiciones con trabajo práctico. "Se entrega información sobre marco legal, servicios públicos, financiamiento y funcionamiento de las organizaciones, y luego se aplica ese conocimiento mediante ejercicios individuales y grupales, siempre considerando la experiencia de los propios participantes", explicó.

Desde la Municipalidad de Punta Arenas señalaron que esta escuela forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento y participación social de las personas mayores, a través de la promoción de herramientas para incidir positivamente en sus comunidades.


SERVIU INFORMA DESVÍOS DE TRÁNSITO Y PARADEROS PROVISORIOS POR OBRAS EN LA AVENIDA BULNES

SERVIU INFORMA DESVÍOS DE TRÁNSITO Y PARADEROS PROVISORIOS POR OBRAS EN LA AVENIDA BULNES

​Debido a las obras del proyecto de Conservación de Vías Urbanas que se ejecuta en la comuna de Punta Arenas, se implementaron desvíos para la locomoción colectiva que circula de sur a norte, entre las calles Sarmiento y Angamos.

FOTO MIGUEL COLPIHUEQUE

GORE Y CORFO FORTALECEN CAPITAL HUMANO CON FORMACIÓN ASME EN SOLDADURA

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ESCUELA DE DIRIGENTES ADULTO MAYOR (5)

MUNICIPIO INICIA TALLER DE VERANO PARA DIRIGENTES ADULTOS MAYORES

3O9A7697

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER: EL TRABAJO DEL POLO ONCOLÓGICO MÁS AUSTRAL QUE ACOMPAÑA, TRATA Y CUIDA EN MAGALLANES

senador kusanovic

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC ROMPE CON EL PARTIDO REPUBLICANO Y DENUNCIA “TRAICIÓN” Y VIEJAS PRÁCTICAS POLÍTICAS CONTRA MAGALLANES