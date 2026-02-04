Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de febrero de 2026

AGRUPACIÓN DOCE: LA CUMBIA VILLERA SE TOMA DREAMS PUNTA ARENAS

​La banda presentará este jueves 5 de febrero con un tributo a Agrupación Marilyn en el Lucky 7 del casino magallánico.

FOTO AGRUPACION DOCE

Agrupación Doce nace el año 2025, integrada por músicos de la banda “Altoke Pablito”, con el propósito de realizar un tributo especial para el local Coyote Restobar. La elección de Agrupación Marilyn no fue casual. “Decidí hacer este homenaje por la similitud de tono vocal que tengo con Juancito, el cantante de Agrupación Marilyn”, explica Pablito Miranda, voz del proyecto.

Músicos

             Para esta presentación en Dreams Punta Arenas, Agrupación Doce estará conformada por José Luis “Xevy” Barrientos en timbales, José Zúñiga en octapad, Luis ‘Kuchito’ Toledo en teclados, Rodolfo Aguilar en bajo, Patricio Vera en guitarra y Pablito Altoke Miranda en la voz.

Si bien la banda ya se había presentado una vez durante 2024 bajo el nombre Altoke Pablito, esta será su primera actuación oficial como Agrupación Doce. “Estamos muy felices de que esta sea nuestra primera vez como Agrupación Doce y esperamos estar muchas más”, señala Miranda.

Invitación 

El llamado está dirigido a todos los amantes de la cumbia villera testimonial y seguidores de Agrupación Marilyn. “Queremos que la gente vaya a pasarlo bien, a cantar y bailar con canciones icónicas como ‘Su Florcita’, ‘Los Recuerdos’, ‘Me Enamoré’ y muchas más”, invita el vocalista.

El tributo se realizará este jueves, no antes de las 23:00 horas, en el restobar Lucky 7 del casino Dreams Punta Arenas. El acceso será gratuito, presentando la entrada al salón de juegos, cuyo importe total es en beneficio fiscal.





foto los golpes

“OLVIDARTE NUNCA”: LOS GOLPES SE PRESENTAN ESTE SÁBADO EN DREAMS PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

LANZAN EN PUNTA ARENAS EL PROGRAMA “DIGITALIZA TU ALMACÉN 2026” PARA FORTALECER EL COMERCIO DE BARRIO EN MAGALLANES

Leer Más

​La iniciativa de Sercotec entrega subsidios no reembolsables de hasta $3 millones para apoyar la digitalización, modernización y gestión de almacenes de barrio en la región.

​La iniciativa de Sercotec entrega subsidios no reembolsables de hasta $3 millones para apoyar la digitalización, modernización y gestión de almacenes de barrio en la región.

Digitaliza tu almacen 2
nuestrospodcast
karim bianchi

SENADOR KARIM BIANCHI, POR COBROS INDEBIDOS EN CUENTAS DE LA LUZ: “EL GOBIERNO NO PUEDE SEGUIR DILATANDO UNA SOLUCIÓN QUE LA GENTE ESPERA”

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
FOTO AGRUPACION DOCE

AGRUPACIÓN DOCE: LA CUMBIA VILLERA SE TOMA DREAMS PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Cabo de hornos humedales

FAMILIAS DE PUERTO WILLIAMS CELEBRARON EL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES CON RECORRIDO EDUCATIVO POR LA ISLA NAVARINO

AMIGO DE LA FAMILIA 1 DE FEBRERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Recepcion de naves

SEREMI DE SALUD REFUERZA VIGILANCIA SANITARIA MARÍTIMA Y PRESENTA BALANCE DE RECEPCIONES DE NAVES DEL 2025