AGRUPACIÓN DOCE: LA CUMBIA VILLERA SE TOMA DREAMS PUNTA ARENAS

Agrupación Doce nace el año 2025, integrada por músicos de la banda “Altoke Pablito”, con el propósito de realizar un tributo especial para el local Coyote Restobar. La elección de Agrupación Marilyn no fue casual. “Decidí hacer este homenaje por la similitud de tono vocal que tengo con Juancito, el cantante de Agrupación Marilyn”, explica Pablito Miranda, voz del proyecto.

Músicos

Para esta presentación en Dreams Punta Arenas, Agrupación Doce estará conformada por José Luis “Xevy” Barrientos en timbales, José Zúñiga en octapad, Luis ‘Kuchito’ Toledo en teclados, Rodolfo Aguilar en bajo, Patricio Vera en guitarra y Pablito Altoke Miranda en la voz.

Si bien la banda ya se había presentado una vez durante 2024 bajo el nombre Altoke Pablito, esta será su primera actuación oficial como Agrupación Doce. “Estamos muy felices de que esta sea nuestra primera vez como Agrupación Doce y esperamos estar muchas más”, señala Miranda.

Invitación

El llamado está dirigido a todos los amantes de la cumbia villera testimonial y seguidores de Agrupación Marilyn. “Queremos que la gente vaya a pasarlo bien, a cantar y bailar con canciones icónicas como ‘Su Florcita’, ‘Los Recuerdos’, ‘Me Enamoré’ y muchas más”, invita el vocalista.

El tributo se realizará este jueves, no antes de las 23:00 horas, en el restobar Lucky 7 del casino Dreams Punta Arenas. El acceso será gratuito, presentando la entrada al salón de juegos, cuyo importe total es en beneficio fiscal.









