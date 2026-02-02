Punta Arenas,
2 de febrero de 2026

INAUGURAN EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO DEL LABORATORIO DE MAREA ROJA EN PUERTO WILLIAMS

El nuevo laboratorio del Centro Internacional Cabo de Hornos fortalece la vigilancia y respuesta ante eventos de marea roja en la comuna más austral del país.

Un importante hito para la comuna de Cabo de Hornos se concretó con la inauguración del equipamiento científico del Laboratorio de Marea Roja del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), instalado en el Centro Subantártico Cabo de Hornos de la Universidad de Magallanes, en la ciudad de Puerto Williams.

La ceremonia contó con la participación de autoridades provinciales, universitarias, investigadores y representantes de la comunidad local, instancia en la que se presentaron las capacidades del nuevo equipamiento, sus aplicaciones científicas y el trabajo que el CHIC ha desarrollado para fortalecer la vigilancia y respuesta frente a eventos de marea roja en la zona subantártica.

El investigador de la UMAG y director alterno del CHIC, Dr. Máximo Frangopulos Rivera, valoró la relevancia de este avance, destacando que permite fortalecer las capacidades locales en investigación y monitoreo de floraciones algales nocivas. Según explicó, la comuna de Cabo de Hornos era la única de la región que no contaba con un laboratorio para el análisis de toxinas, lo que obligaba a enviar muestras a Punta Arenas, retrasando los procesos y afectando a la comunidad vinculada a la extracción de recursos marinos.

Actualmente, el laboratorio está a cargo de la bióloga e investigadora del CHIC e Instituto Milenio BASE, Vanessa Monge Carrillanca, quien detalló que el espacio ya se encuentra operativo a nivel investigativo. El equipamiento incluye un sistema de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), que permite la detección de toxinas amnésicas y paralizantes, además de equipamiento complementario para la preparación de muestras y reactivos.

Desde el equipo científico destacaron que esta inauguración marca el inicio de un proceso de largo plazo, orientado a avanzar hacia la acreditación formal del laboratorio ante la autoridad sanitaria. El objetivo es otorgar mayor autonomía a la comuna de Cabo de Hornos en materia de salud pública, fortaleciendo la capacidad local para enfrentar futuros eventos de marea roja bajo estándares técnicos y de calidad.

En la actividad participaron la delegada presidencial provincial antártica, Constanza Calisto; representantes de la Seremi de Salud; el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández; la directora del Campus Universitario Cabo de Hornos UMAG, Francisca Massardo, y representantes de la Asociación Gremial de Pescadores y Armadores Artesanales de Puerto Williams.



