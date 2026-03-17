ESCRITORAS DE “POETAS DEL MUNDO” ANUNCIAN LANZAMIENTO DE LIBRO INSPIRADA EN CHILOÉ Y SU HISTORIA CON MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la escritora de “Poetas del Mundo”, Ruth Godoy, junto a las también escritoras e integrantes Adriana Gallardo y Emilia Peutat, dieron a conocer a la ciudadanía los detalles de la próxima presentación del libro “Versos de Bruma y Encanto”, una antología creada en conmemoración de los 200 años de la anexión de la isla de Chiloé a Chile.

Durante la conversación, las autoras destacaron el valor cultural y patrimonial de esta obra, que reúne distintas miradas y sensibilidades en torno a Chiloé, su historia, identidad y tradiciones, poniendo en relieve la riqueza literaria inspirada en este territorio del sur del país.

Asimismo, informaron que el lanzamiento oficial del libro se realizará el próximo 21 de abril en la junta de vecinos ubicada en calle España #0352, instancia abierta a la comunidad y que busca acercar la literatura a los vecinos y vecinas de Punta Arenas.

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