Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

17 de marzo de 2026

ESCRITORAS DE “POETAS DEL MUNDO” ANUNCIAN LANZAMIENTO DE LIBRO INSPIRADA EN CHILOÉ Y SU HISTORIA CON MAGALLANES

Buenos días región.

poetasdelmundo

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la escritora de “Poetas del Mundo”, Ruth Godoy, junto a las también escritoras e integrantes Adriana Gallardo y Emilia Peutat, dieron a conocer a la ciudadanía los detalles de la próxima presentación del libro “Versos de Bruma y Encanto”, una antología creada en conmemoración de los 200 años de la anexión de la isla de Chiloé a Chile.

Durante la conversación, las autoras destacaron el valor cultural y patrimonial de esta obra, que reúne distintas miradas y sensibilidades en torno a Chiloé, su historia, identidad y tradiciones, poniendo en relieve la riqueza literaria inspirada en este territorio del sur del país.

Asimismo, informaron que el lanzamiento oficial del libro se realizará el próximo 21 de abril en la junta de vecinos ubicada en calle España #0352, instancia abierta a la comunidad y que busca acercar la literatura a los vecinos y vecinas de Punta Arenas.



injuvjovendestacada

INJUV MAGALLANES RECONOCE A PAZ ORELLANA OPAZO, PRIMERA MUJER CAPITANA DE BRIGADA JUVENIL DE LA 5TA COMPAÑIA DE BOMBEROS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OPERATIVO NACIONAL DEJA CASI TRES MIL DETENIDOS: 53 CAPTURAS EN MAGALLANES

Leer Más

El balance fue presentado durante el comité de Seguridad encabezado por el Presidente José Antonio Kast en Arica, en el inicio del plan Escudo Fronterizo.

El balance fue presentado durante el comité de Seguridad encabezado por el Presidente José Antonio Kast en Arica, en el inicio del plan Escudo Fronterizo.

Resultados Operativo 9
nuestrospodcast
CLASES

ESTUDIANTES DE PUERTO NATALES PUEDEN REGRESAR A SUS ESCUELAS Y LICEOS ESTE MIÉRCOLES

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
salmonchileeeuu

PROCHILE EN LA FERIA DE BOSTON: MUY ALTO INTERÉS POR EL SALMÓN CHILENO EN ESTADOS UNIDOS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
magallanesguanaco

CON EL APOYO DE FIA CARNE DE GUANACO AVANZA COMO ALTERNATIVA COMERCIAL EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Caza de Ballenas

A 40 AÑOS DE LA MORATORIA MUNDIAL: CHILE MANTIENE PROHIBIDA LA CAZA DE BALLENAS MIENTRAS TRES PAÍSES AÚN LA PRACTICAN

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA