SERNAMEG MAGALLANES ACTIVA PROTOCOLOS INSTITUCIONALES POR CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PORVENIR

​El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes activó las coordinaciones institucionales para realizar el seguimiento y monitoreo a un caso de violencia de género ocurrido en la comuna de Porvenir.



Desde que se tomó conocimiento de los hechos a través de la red intersectorial, la dirección regional del Servicio tomó contacto con la víctima para brindar toda la orientación y acompañamiento especializado necesario.



La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez señaló: “La seguridad de las mujeres es una prioridad para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Es por eso que, en conjunto a la ministra Judith Marín, no solo estamos reforzando el trabajo coordinado en la región junto al Ministerio de Seguridad Pública, Carabineros, la PDI y toda la red intersectorial; sino tomando acción en casos como éste. En ese sentido, desde el primer momento se activaron las coordinaciones institucionales para resguardar a la víctima y fortalecer el acompañamiento especializado porque ninguna mujer debe enfrentar la violencia sola. Reiteramos el llamado a denunciar y a utilizar los canales de orientación y apoyo disponibles”.



En la misma línea, la directora regional del SernamEG Magallanes, Pamela Leiva, detalló que “estamos recabando los antecedentes y realizando el seguimiento correspondiente para acompañar a la víctima y evaluar las acciones que nos permitan aportar en la investigación”.



Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a denunciar si eres víctima de violencia de género ante Carabineros al 133 y a la PDI al 134. Además, el SernamEG dispone de una línea telefónica gratuita 1455 SernamEG Te Orienta, disponible todos los días del año. Cabe señalar que la región cuenta con Centros de las Mujeres en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, que brindan atención psicológica, social y jurídica gratuita a sobrevivientes de violencia, los cuales son de demanda espontánea y no se requiere denuncia previa para acceder a sus prestaciones.

