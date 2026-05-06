MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZA ENCUESTA PARA REVITALIZAR LA COSTANERA

Con el objetivo de recoger las opiniones y proyecciones de la comunidad, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), habilitó una encuesta online en el marco del proyecto de Mejoramiento del Espacio Público en Avenida Costanera del Estrecho, iniciativa que busca revitalizar cerca de dos kilómetros entre Errázuriz y Club Hípico.

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Entre las principales obras del proyecto destacan el mejoramiento del puente peatonal sobre el río de las Minas, la normalización de cruces peatonales, la incorporación y renovación de luminarias, así como la mejora de aceras y ciclovías. Asimismo, se contempla la intervención de áreas verdes, la habilitación de módulos existentes, la implementación de una oficina de Seguridad Pública y la instalación de una sucursal de Tenencia Responsable.





"Estamos preparando un proyecto que mejora nuestra costanera en un tramo que es el más ocupado. Ustedes se dan cuenta de que el puente peatonal sobre el río de las Minas está muy feo. También la cancha de básquetbol, que es un lugar de reunión, está muy feo. Lo que buscamos es agregar valor a este espacio, no rompiendo lo hermoso que es este hermoso paseo", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.





La autoridad destacó además la importancia de la participación ciudadana en este proceso. "Nos interesa que usted nos pueda dar su opinión. No importa si vive muy lejos; lo importante es que, como usuario, nos diga qué le gustaría para transformar este paseo en un lugar más revitalizado", agregó.

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Por su parte, el director de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), Nicolás Pérez-Montt, invitó a los vecinos a participar en este proceso y señaló: "Es fundamental, porque le da sustento a las intervenciones que estamos planificando en el proyecto de mejoramiento de la Avenida Costanera, en el tramo entre Errázuriz y Club Hípico. Es una iniciativa que busca revitalizar este espacio".

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El proyecto también busca reactivar servicios actualmente en desuso, como módulos ubicados en distintos puntos de la costanera, donde podrían habilitarse baños públicos y servicios veterinarios, en línea con el programa municipal de Tenencia Responsable. Además, se proyectaría fortalecer la seguridad mediante un punto de vigilancia y mejorar el equipamiento urbano, incluyendo espacios deportivos, entre otros servicios.

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La encuesta online está disponible en el sitio web www.puntaarenas.cl y podrá ser respondida hasta el próximo 11 de mayo.