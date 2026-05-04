ARTISTA DE PUNTA ARENAS MAURICIO VALENCIA DESTACÓ EL VALOR DEL ARTE REALISTA Y LA IDENTIDAD REGIONAL EN MAGALLANES

La pintura realista, la identidad regional y el rol social del arte fueron parte de la conversación sostenida en una nueva edición de Zona Puuy, programa conducido por Mika Puuy en Polar Comunicaciones. El invitado del primer bloque fue el artista visual Mauricio Valencia, pintor puntarenense que ha desarrollado una destacada trayectoria en torno al retrato y las artes visuales vinculadas a la región de Magallanes.

Durante Zona Puuy, Mauricio Valencia relató cómo comenzó su vínculo con la pintura desde la infancia en Punta Arenas, destacando que el arte se transformó en una herramienta de comunicación y expresión personal. El artista explicó que gran parte de su trabajo está inspirado en los paisajes australes, las personas de la región y las distintas identidades culturales presentes en Magallanes, elementos que han marcado su propuesta visual.

En la entrevista también abordó su reciente proyecto “Rostros Diversos”, exhibido anteriormente en el Centro Cultural de Punta Arenas, donde retrató a habitantes de distintos orígenes y generaciones de la región. Según comentó en Zona Puuy, la iniciativa buscó reflejar cómo ha evolucionado la identidad magallánica a través de retratos realistas construidos desde el encuentro humano y la observación de las historias personales.

Otro de los temas destacados fue el trabajo que desarrolla en Sala Ocre, espacio artístico ubicado en el sector Gobernador Viel de Punta Arenas, donde realiza talleres, exposiciones y actividades abiertas a la comunidad. Mauricio Valencia señaló que uno de sus principales intereses es acercar el arte a los barrios y fomentar la creación colectiva, especialmente con niños, jóvenes y adultos mayores.

Además, en el segundo bloque del programa se adelantó información sobre la próxima Feria de Ilustración “Tinta Tibia”, instancia presentada junto a Victoria Leal, conocida en redes sociales como @Viki__sketches. La actividad buscará reunir a ilustradores y exponentes creativos de la región en un espacio orientado a la difusión del arte local y la generación de redes culturales en Magallanes.

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