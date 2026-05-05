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5 de mayo de 2026

DIPUTADA MORALES Y CONSEJERA MONTAÑA EXIGE PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD TRAS FEMICIDIO FRUSTRADO EN PORVENIR

La parlamentaria y la consejera criticaron duramente el silencio de las autoridades regionales frente a este hecho, señalando que se pone en evidencia la falta de una estrategia clara para enfrentar los delitos que afectan directamente a mujeres e infancias en la región.

DIP MORALES Y CORE MONTANA

​La legisladora Javiera Morales y la consejera Ximena Montaña manifestaron su profunda preocupación e indignación tras el silencio tanto de la delegada como la seremi de Mujer y de Seguridad ante grave hecho de violencia ocurrido en Porvenir durante el fin de semana largo, donde una mujer fue brutalmente agredida en un caso que actualmente se investiga como femicidio frustrado, quedando el imputado en prisión preventiva.

La parlamentaria y la consejera criticaron duramente el silencio de las autoridades regionales frente a este hecho, señalando que se pone en evidencia la falta de una estrategia clara para enfrentar los delitos que afectan directamente a mujeres e infancias en la región.

“Nuevamente, un intento de femicidio en la región de Magallanes. Lo hemos dicho durante años. Los delitos contra las mujeres y los delitos contra la infancia en nuestra región tienen tasas inaceptables. Y lamentablemente, ante este hecho, solo escucho silencio por parte de las autoridades regionales. Ni la seremi de la Mujer ni tampoco las carteras de seguridad se han pronunciado”, afirmó la diputada Javiera Morales.

Al respecto, la consejera Ximena Montaña sostuvo que "“resulta alarmante que frente a un hecho de esta gravedad en Porvenir, la respuesta institucional sea el silencio. Esto no es un caso aislado. En nuestra región, de la cual Tierra del Fuego también es parte, muchas mujeres viven violencia dentro de sus propios hogares, y eso exige una presencia real y oportuna del Estado en el territorio. El silencio no solo es indolente, también profundiza la sensación de abandono en las mujeres que viven en zonas extremas, donde el acceso a apoyo es mucho más limitado. Las mujeres que viven fuera de la capital regional también necesitan señales claras de que no están solas y de que las instituciones actúan".

Ambas autoridades cuestionaron la ausencia de un plan regional concreto en materia de seguridad y prevención de violencia de género, especialmente considerando el aumento de estos delitos en Magallanes. “¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la estrategia de seguridad en la región? Veo a las autoridades regionales más preocupadas del delito de abigeato, levantando mesas para enfrentar los delitos que ocurren en el campo, que aquellos que son los que más ocurren en la región, adentro del hogar, y por cierto el manejo en estado de embriaguez en las calles”, indicaron.

Asimismo, advirtieron que este tipo de hechos requieren respuestas institucionales inmediatas y no solo reacciones comunicacionales esporádicas, especialmente cuando desde el nivel central se han anunciado posibles recortes en políticas de género.

“Esperamos que prontamente cuenten con un plan o un programa para enfrentar este tipo de delitos. Fueron electos para enfrentar la seguridad. No podemos normalizar que un hecho tan grave como un femicidio frustrado ocurra en la región y no exista una reacción clara y pública de quienes tienen el deber de proteger a las mujeres”, concluyeron.

Frontis SernamEG Magallanes

SERNAMEG ASUME REPRESENTACIÓN DE VÍCTIMA DE FEMICIDIO FRUSTRADO OCURRIDO EN PORVENIR

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