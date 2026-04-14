PRISIÓN PREVENTIVA PARA HOMBRE ACUSADO DE FEMICIDIO FRUSTRADO EN PUNTA ARENAS: TIENE AMPLIO PRONTUARIO

Decretan prisión preventiva para un hombre acusado de femicidio frustrado en la comuna de Punta Arenas, en la región de Magallanes.

Según los antecedentes, el hombre mantenía una serie de comportamientos violentos hacia su expareja en contexto de violencia intrafamiliar, siendo el más grave el ocurrido en marzo de este año.

Ahí, según detalló el fiscal Cristian Opazo, el hombre intentó asfixiar a la mujer en presencia de su hija de cuatro años, cesando sólo cuando comenzó a agredir también a la menor.

En ese momento, la víctima aprovechó de escapar y denunciar, logrando evitar nuevos ataques, pero ahora aguantando acoso constante y amenazas de muerte vía redes sociales.

El sujeto, que quedó en prisión preventiva, mantiene condenas previas por maltrato a Carabinero y por lesiones en contexto de VIF. Además, una causa pendiente por microtráfico de drogas dentro de la cárcel en 2024.

Fuente: biobiochile.cl