CORRIDA DEL MES DEL MAR REUNIRÁ A MÁS DE MIL PARTICIPANTES EN PUNTA ARENAS PARA CERRAR MAYO CON DEPORTE Y ACTIVIDADES FAMILIARES

Punta Arenas vivirá este domingo una de las actividades más masivas del cierre del Mes del Mar con la tradicional Corrida del Mes del Mar, iniciativa organizada por la Armada de Chile y la Tercera Zona Naval, que este año contará con el respaldo de Caja Los Andes y espera reunir a más de 1.100 participantes en la capital regional.

Durante su participación esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Teniente Primero IM Sterzos Beros, oficial vocero de las actividades del Mes del Mar, junto al gerente regional de Caja Los Andes, Felipe Baeza, entregaron detalles del evento deportivo que se desarrollará simultáneamente en cinco ciudades del país.

“Es una de las actividades más importantes que tenemos como Armada de Chile y Tercera Zona Naval para cerrar el Mes del Mar”, destacó Sterzos Beros, quien explicó que la jornada deportiva comenzará el domingo desde las 14:00 horas con diversas activaciones previas a las largadas de las categorías de 5 y 10 kilómetros, programadas para las 15:00 horas.

La organización confirmó que la entrega de kits para corredores se realizará este sábado entre las 10:00 y las 20:00 horas en el segundo piso del Mall Espacio Urbano, donde además habrá concursos y actividades para los asistentes. Asimismo, se recordó que quienes no puedan retirar personalmente sus implementos podrán autorizar a terceros mediante poder simple.

El evento contempla una completa infraestructura para los asistentes, incluyendo puntos de hidratación en ruta, guardarropía, masajes kinésicos, servicios de recuperación deportiva, alimentación, concursos, música en vivo, pantallas LED y premiaciones por categorías, incluyendo segmentos etarios y categorías inclusivas para personas con discapacidad.

Sterzos Beros destacó además el crecimiento sostenido que han tenido disciplinas como el running y el ciclismo en Magallanes. “He visto un crecimiento exponencial del deporte outdoor en la región, especialmente del running. Hoy vemos personas entrenando a cualquier hora del día y eso habla de una comunidad que está adoptando hábitos más saludables”, sostuvo.

Por su parte, el gerente regional de Caja Los Andes, Felipe Baeza, señaló que la participación de la entidad responde al propósito institucional de fomentar el bienestar social y la vida sana.

“Nosotros somos una corporación privada sin fines de lucro y todos nuestros ingresos se reinvierten en beneficios sociales. Esta actividad refleja justamente eso: fomentar el bienestar, la actividad física y la participación familiar”, afirmó.

Baeza explicó además que la corrida se desarrollará simultáneamente en cinco ciudades del país, convocando a más de 6 mil corredores, de los cuales cerca de 9 mil inscritos corresponden a afiliados de Caja Los Andes que accedieron a descuentos especiales.

Junto con la actividad deportiva, la Armada anunció panoramas complementarios para el fin de semana, entre ellos visitas abiertas al rompehielos Almirante Viel entre las 10:00 y las 15:00 horas del domingo en el Muelle Prat, además de recorridos por el Museo Naval y Marítimo y la Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval.

Desde la organización reiteraron que, aunque los cupos oficiales para la corrida ya se encuentran completos, la invitación sigue abierta para que la comunidad participe de las actividades paralelas y acompañe esta gran fiesta deportiva y familiar que marcará el cierre del Mes del Mar en Punta Arenas.





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