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29 de mayo de 2026

IV VERSIÓN DEL SEMINARIO “CIENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO EN TORRES DEL PAINE”

El evento se realizará el viernes 05 de junio de 2026, entre las 09:00 y las 16:00 horas, en el Salón de Eventos Gabriela Mistral de Villa Cerro Castillo.

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La Ilustre Municipalidad de Torres del Paine invita cordialmente a la comunidad a participar de la IV versión del Seminario “Ciencia y Cambio Climático en Torres del Paine”, instancia orientada a promover el conocimiento científico, la conservación ambiental y la reflexión sobre los desafíos climáticos que enfrenta la Patagonia.

 
La actividad contará con exposiciones relacionadas con la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en Magallanes, esfuerzos de conservación, restauración ecológica en el Parque Nacional Torres del Paine y antecedentes climatológicos de la provincia de Última Esperanza, abordando la situación actual y proyecciones futuras para el territorio.

 
El seminario reunirá a representantes de instituciones públicas, académicas y organizaciones vinculadas a la investigación, conservación y gestión ambiental de la región de Magallanes, generando un espacio de diálogo y aprendizaje sobre biodiversidad, cambio climático y protección de ecosistemas patagónicos.

 
El evento se realizará el viernes 05 de junio de 2026, entre las 09:00 y las 16:00 horas, en el Salón de Eventos Gabriela Mistral de Villa Cerro Castillo. La participación es gratuita y abierta a toda la comunidad, los interesados se pueden inscribir enviando correo electrónico a: [email protected].

 
Gabriel Miranda Muñoz, Director de Gestión del Riesgo de Desastres y Gestión Ambiental de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, destacó la relevancia de continuar impulsando este tipo de espacios de encuentro y reflexión en el territorio.

 
“Para nosotros es muy importante continuar fortaleciendo este tipo de instancias que permiten acercar la ciencia, el conocimiento y la educación ambiental a nuestra comunidad y también a quienes visitan este territorio único en el mundo” .
Además, explicó que “este seminario ya cumple su cuarta versión, lo que demuestra un compromiso permanente por mantener espacios de diálogo y reflexión sobre los efectos del cambio climático, la conservación de nuestros ecosistemas y los desafíos ambientales que enfrentamos. Torres del Paine es un territorio especial, altamente valioso desde el punto de vista ambiental, turístico y climático, por lo mismo creemos que es fundamental seguir avanzando en materias de gestión del riesgo de desastres y gestión ambiental”.

 
Finalmente enfatizó en que “queremos que este seminario siga creciendo en el tiempo, convocando a instituciones públicas, académicos, investigadores, organizaciones y comunidad en general, porque entendemos que los desafíos climáticos requieren trabajo conjunto, mirada de futuro y conciencia territorial”.

 
El seminario es una de las iniciativas del Municipio de Torres del Paine, que contribuyen a proteger los ecosistemas, fortalecer la resiliencia del territorio y generar mayor conciencia tanto en habitantes como en los miles de visitantes que cada año recorren estos hermosos lugares de la Patagonia.

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