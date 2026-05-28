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28 de mayo de 2026

CLÍNICA ANDES SALUD MAGALLANES MARCA NUEVA ETAPA DE LA SALUD PRIVADA REGIONAL EN EL EXTREMO SUR

Buenos días región.

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La red privada regional Andes Salud concretó oficialmente su llegada a la Región de Magallanes con la inauguración de Clínica Andes Salud Magallanes, marcando el cambio de marca desde Clínica IMET y sumando al extremo sur del país a una de las principales redes de salud regionales de Chile.

El anuncio fue abordado esta mañana durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde el gerente general de Andes Salud, Gonzalo Grebe Noguera, explicó los alcances de esta incorporación, enmarcada dentro del plan de expansión y desarrollo de la red, que actualmente mantiene presencia en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud.

La nueva etapa busca fortalecer la capacidad resolutiva local mediante la incorporación de nuevos especialistas, mejoras en la experiencia de atención, integración a convenios nacionales, nuevos canales digitales de atención y agendamiento, además del fortalecimiento de la capacidad diagnóstica regional.

Uno de los principales hitos tecnológicos será la puesta en marcha del resonador magnético Siemens Magnetom Spectra 3 Tesla, considerado el equipo más moderno disponible actualmente en Magallanes, permitiendo ampliar la capacidad de realización de exámenes de alta complejidad dentro de la región.

Desde Andes Salud señalaron que la incorporación de Magallanes a la red responde al objetivo de acercar medicina especializada y tecnología de vanguardia a las regiones, disminuyendo la necesidad de traslados hacia otras ciudades del país para acceder a prestaciones complejas.

La nueva Clínica Andes Salud Magallanes funcionará en Avenida Bulnes Nº 04236, consolidándose como el punto más austral de la red y reforzando la estrategia de descentralización de la atención médica especializada en Chile.

Cuña destacable:

"Nuestro propósito es acercar medicina de calidad y tecnología avanzada a las regiones, fortaleciendo las capacidades locales y entregando mayores oportunidades de atención especializada sin necesidad de salir de Magallanes", destacaron desde la administración de Andes Salud.



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