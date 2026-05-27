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27 de mayo de 2026

DIPUTADA JAVIERA MORALES ARREMETE CONTRA EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DEL EJECUTIVO: "TIENE MUY POCO DE RECONSTRUCCIÓN Y MUCHO DE MEGA REFORMA TRIBUTARIA PARA GRANDES EMPRESAS"

Buenos días región.

diputadamorales

En conversación con el matinal Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la diputada por la Región de Magallanes, Javiera Morales Alvarado, abordó los principales desafíos de la agenda legislativa tras su reciente reincorporación a las votaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados, enfocando sus críticas en el avance del denominado Plan de Reconstrucción Nacional y la gestión de seguridad pública.

Una reforma para los grandes patrimonios
A pesar de encontrarse bajo licencia médica, la legisladora interrumpió su reposo para votar en la sala, fundamentando su rechazo categórico a la iniciativa gubernamental que ahora pasa al Senado. “Este proyecto tiene muy poco de reconstrucción. Es una mega reforma tributaria que tiene como objetivo disminuir los impuestos a las grandes empresas de un 27% a un 23%”, fustigó Morales, aclarando que el beneficio no impacta a las pymes ya que estas cuentan con regímenes especiales.

La diputada criticó además la eliminación indiscriminada de contribuciones, la cual beneficiaría directamente a los patrimonios más altos del país en desmedro de los fondos municipales que sostienen la atención primaria de salud. “El resultado de esto es que el Estado deja de percibir un montón de recursos. El Gobierno comprometió terminar con los abusos en el Estado, pero lo que hizo fue aplicar un recorte del 3% a todos los ministerios, incluido Salud. En Magallanes tenemos una lista de espera de 30 mil personas por un especialista médico, y con recortes no se va a avanzar”, advirtió.

El riesgo de la "invariabilidad tributaria" por 25 años
Uno de los puntos más alarmantes expuestos por la parlamentaria es la cláusula de invariabilidad tributaria contemplada para inversiones superiores a los 50 millones de dólares, la cual congelaría las condiciones impositivas por un cuarto de siglo. “Si hoy bajamos el impuesto corporativo y más adelante necesitamos recaudar ante un terremoto o una crisis sanitaria, no podremos tocar a esas empresas y habrá que aumentar el IVA afectando a la gente”, explicó Morales, emplazando al Gobierno a deponer posturas intransigentes y buscar un acuerdo técnico amplio en el Senado en lugar de forzar votaciones por escaso margen. Asimismo, lamentó la exclusión de medidas estructurales a favor de las pymes y la falta de un proyecto universal de sala cuna para incentivar el empleo femenino.

Emplazamiento en Seguridad y Vivienda Regional
Al ser consultada sobre las recientes declaraciones del Ministro del Interior, Raúl Celis, respecto a dar continuidad a la hoja de ruta de seguridad del Gobierno anterior, la diputada Morales fue tajante: “Utilizaron el tema de la seguridad para ganar una elección y no tenían plan. Pasaron años criticando cada medida y generando temor en campaña, y ahora reconocen que el plan del Estado chileno estaba bien”.

Morales emplazó directamente a las autoridades de Magallanes a transparentar cuál es el plan de inversión y prevención delictual para la zona, recordando el impacto local del alza de bencinas, el cuestionamiento al plan de zonas extremas y el retiro de fondos regionales. Finalmente, la legisladora llamó a aclarar las denuncias por presuntas irregularidades en materia de vivienda en la región, exigiendo proactividad y transparencia absoluta a los parlamentarios del bloque oficialista local.



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